LIVE. Er lijkt geen einde te komen aan de brexitsaga: wat staat er vandaag op het spel?



AW

04 september 2019

13u13 0 De overstap van het Brits parlementslid Philip Lee, was gisteren de voorbode van de nederlaag die premier Boris Johnson zou lijden. Gisteren was de inzet een motie die stelt dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober niet uit de EU mag stappen. Met 301 tegen 328 stemmen werd de motie – tegen de zin van Johnson - gestemd. Wat staat er vandaag op het spel?

Ook al dreigde de Britse premier Boris Johnson dat hij de Conservatieven die tegen de regering stemden, uit de partij zou zetten, het dreigement hield 21 zogenaamde Tories (of rebellerende partijleden) niet tegen om een zogenaamde no deal-brexit op 31 oktober te verhinderen.

Hoe de parlementsleden dat precies willen doen? Gisteren stemden ze een motie voor een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om de brexit (zonder akkoord) nogmaals uit te stellen. Als dat wetsvoorstel vandaag door een meerderheid van het Britse Lagerhuis wordt goedgekeurd, is het onmogelijk voor Boris Johnson om Europa te verlaten zonder akkoord. Gezien gisteren 328 parlementariërs voor de motie stemden, is het erg waarschijnlijk dat het wetsvoorstel eveneens goedgekeurd zal worden.

Het gevolg? Ten eerste worden de Conservatieven die tegen de overheid stemmen uit de partij gekegeld, dixit Boris Johnson. Verder moet Europa in een volgende stap akkoord gaan met het uitstel van de brexit. Als Europa niet akkoord gaat, gaat de harde brexit op 31 oktober gewoon door.

Bovendien beweert de Britse premier dan vervroegde verkiezingen te organiseren. Voorwaarde is wel dat een tweederdemeerderheid van de parlementariërs met zo’n vervroegde verkiezingen moet instemmen. En dat is eerder onwaarschijnlijk gezien de tegenstand van oppositiepartij Labour. Jeremy Corbyn, de leider van de partij, benadrukte dat zijn partij enkel akkoord gaat met nieuwe verkiezingen nadat het wetsvoorstel dat een no deal-brexit verhindert, wordt goedgekeurd. De Britse overheid zou de nieuwe verkiezingen willen plannen op 15 oktober.

Een andere optie die op tafel ligt, is de motie van wantrouwen tegen de (minderheids)regering van de Britse premier Boris Johnson. Als die motie van wantrouwen wordt goedgekeurd, zijn er opnieuw enkele opties.

Ofwel slaagt Boris Johnson erin een nieuwe meerderheid te vormen, ofwel wordt Labourleider Jeremy Corbyn de nieuwe Britse premier. Of er komen toch nog nieuwe verkiezingen.