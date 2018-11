LIVE. “Enorm succes vanavond”: Trump reageert op eerste uitslagen midterms Democraten veroveren wellicht Huis, Republikeinen houden Senaat IB

07 november 2018

00u22

Bron: CNN, Reuters, The Guardian, Belga, ANP 2 Vandaag, twee jaar na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten, trekken de Amerikanen al opnieuw naar de stembus. Voor de ‘midterms’ dit keer, tussentijdse parlementsverkiezingen in het midden van de presidentstermijn. Vandaag worden alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden opnieuw verdeeld en 35 van de 100 zetels in de Senaat. Wij houden u de hele nacht op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op het spel staan alle 435 afgevaardigden van het Huis en 35 van de 100 senatoren. Maar naast nieuwe volksvertegenwoordigers en senatoren verkiezen de Amerikanen ook duizenden posten op staatsniveau.

“Referendum voor president Trump”

De verkiezingen worden eveneens beschouwd als een referendum voor president Donald Trump, die vandaag met zijn Republikeinse partij beide kamers van het Congres domineert. Daardoor zal de opkomst allicht fors hoger zijn dan andere jaren met tussentijdse verkiezingen, ook bij jongeren.

Op dit moment hebben de Republikeinen de meerderheid in zowel het Huis als de Senaat. De Democraten hebben 23 extra zetels nodig om de meerderheid in het Huis te krijgen. Volgens de peilingen is er ongeveer 75 procent kans dat de Democraten zullen winnen.

In de Senaat liggen de kaarten slechter voor de Democraten. Daar hebben ze twee extra zetels nodig. Dat lijkt haalbaar, maar de Democraten hebben ook het meeste te verliezen. Dit jaar worden er namelijk meer Democraten dan Republikeinen herkozen. De Democraten moeten strijden voor 26 huidige zetels, en er daarbovenop nog twee extra bemachtigen om de meerderheid van Republikeinen te kunnen breken. De meeste peilingen verwachten dat dat niet zal lukken.

Al meer dan 38 miljoen mensen brachten vervroegd hun stem uit. In 37 staten en in Washington DC kon vervroegd gestemd worden.

Problemen met stemmachines

De verkiezingsdag zelf verliep vandaag niet overal vlekkeloos. Zo waren er in de zuidelijke staat Georgia problemen met stemmachines, waardoor mensen uren in de rij moesten staan wachten. In totaal zouden in Georgia 53.000 mensen zich niet hebben kunnen registeren als kiezer omdat hun gegevens niet exact overeenkwamen met die in de databank van kiezers. Zeventig procent van de gedupeerde kiezers zijn zwarten.

Ook in andere staten waren er problemen. In North Dakota hadden de Native Americans het moeilijk om te stemmen. Door een verandering in de lokale wetgeving hebben kiezers een fysiek adres nodig om zich te kunnen registreren, maar de meeste mensen die in de reservaten wonen, gebruiken postbussen. In de media zijn er berichten dat leden van de Standing Rock Sioux-stam hun stem niet hebben kunnen uitbrengen.

In Arizona moest een stembureau op het laatste moment dicht, vanwege een ‘toegangsprobleem’. Pas laat in de ochtend (lokale tijd) was het probleem opgelost en mochten de kiezers naar binnen.

Kiezers in South Carolina meldden dat hun kiescomputers een andere keuze vastlegden dan ze wilden. De lokale autoriteiten onderzoeken de meldingen. Volgens een woordvoerder zouden de problemen te wijten zijn aan een calibratieprobleem bij de computers.

Nepnieuws

De autoriteiten in onder meer Rhode Island en New Jersey waarschuwden voor nepnieuws over de plaatsing van de stembureau’s. Zo zouden kiezers naar de verkeerde plek gestuurd zijn door verkeerde informatie die bewust door verschillende groeperingen werd gedeeld.

Volgens de autoriteiten zijn er vooralsnog geen hackpogingen of veiligheidslekken geconstateerd.