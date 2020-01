LIVE. Eerste zieke in Duitsland raakte besmet door Chinese collega op zakenreis, al 10 stalen op coronavirus onderzocht in België HAA

28 januari 2020

10u45 22 Het aantal doden in China door de uitbraak van het coronavirus is gestegen van 80 naar 106. Wereldwijd ligt het aantal besmettingen nu op 4.295. In Europa zijn tot nog toe vier besmettingen vastgesteld. Tien onderzochte stalen in ons land testten negatief op het virus. In een poging de verspreiding van het virus in te dammen, heeft het Chinese ministerie van Onderwijs de start van het nieuwe schoolsemester met onbepaalde tijd uitgesteld. Volg de laatste ontwikkelingen hieronder in onze liveblog.

• Er zijn wereldwijd 4.295 besmettingen, waarvan 4.231 in China. In Europa zijn tot nu toe 4 besmettingen gesignaleerd: 3 in Frankrijk en 1 in Duitsland. Het virus eiste al zeker 106 doden in China.

• In België is er voorlopig geen reden tot grote ongerustheid, maar de waakzaamheid is wel verhoogd, aldus de FOD Volksgezondheid. In ons land zijn al tien stalen onderzocht op het virus, maar die bleken negatief.

• Wat weten we over het 2019-nCoV-virus? Hoe dodelijk is het? En kan je zelf voorzorgen nemen? Lees hier alle antwoorden op een rij.

