LIVE. Eerste resultaten uit Nevada: Sanders de populairste jv RL

22 februari 2020

22u44

Bron: ANP/RTR 0 De Democratische kandidaat Bernie Sanders lijkt vooralsnog het meest populair onder de kiezers in de Amerikaanse staat Nevada. Dat blijkt na telling van de stemmen in bijna 10 procent van de kiesdistricten.

Sanders gaat aan kop met 5.346 stemmen, en heeft bijna 3.000 stemmen voorsprong op de voorlopige nummer twee, Joe Biden. De andere kandidaten Pete Buttigieg, Elizabeth Warren en Amy Klobuchar volgen op afstand.

Dit artikel zal continu worden vernieuwd met het laatste nieuws over de voorverkiezingen in Nevada.

Stemgerechtigden gaan op dit moment naar de stembus voor de Democratische voorverkiezingen. In totaal kunnen nog acht Democratische kandidaten de officiële presidentskandidaat van hun partij worden. De winnaar neemt het in november op tegen president Donald Trump.

Sanders, de senator van Vermont die op voorhand al favoriet was in Nevada, is vooral populair onder jonge Democraten. Hij scoort met name goed met zijn plannen voor de gezondheidszorg. Ook bij eerdere voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire was hij ook populair.

Vrijdag werd bekend dat Sanders door de Amerikaanse inlichtingendiensten is gewaarschuwd dat Rusland probeert zijn verkiezingscampagne te helpen. Sanders waarschuwde president Vladimir Poetin van Rusland zich niet met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien. In 2016 was ook al sprake van Russische inmenging. Trump is inmiddels ook ingelicht.

De weg naar het Witte Huis

