LIVE. Eerste persoon besmet in Nederland, Disneyland Tokio gaat twee weken dicht IB HR

28 februari 2020

02u26

Bron: Reuters, The Guardian, Belga, ANP 10 Terwijl het coronavirus nu ook de sub-Sahara heeft bereikt, melden de Chinese autoriteiten vandaag het laagste aantal nieuwe infecties (327) in ruim een maand tijd. In Duitsland, dat vreest voor een epidemie, zijn de eerste besmettingsgevallen in de deelstaten Hamburg en Hessen opgedoken. Het Tilburgse ziekenhuis waar de eerste Nederlandse coronapatiënt ligt, blijft vandaag intussen gewoon toegankelijk. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

Breekt Covid-19 straks bij ons uit? Moet ik een mondmasker in huis halen? Wat is de impact op onze economie? We bundelden deze vragen allemaal in dit dossier. Voor de belangrijkste vragen van onze lezers vroegen we ook antwoorden aan viroloog Marc Van Ranst.