LIVE. Eerste geval in Denemarken is man die terugkeerde van skivakantie in Noord-Italië

Twaalfde dode in Italië

IB JV

27 februari 2020

02u12

Bron: Reuters, The Guardian, ANP, Belga, RTR

In Denemarken is een eerste geval van het coronavirus opgedoken. Het gaat om een man die terugkeerde van een skivakantie in Noord-Italië. Voor het eerst zijn er meer nieuwe gevallen gemeld buiten China dan in China zelf. Na de uitbraak in Italië vreest Duitsland dat het aan het begin van een epidemie staat. Het vooralsnog virusvrije Saudi-Arabië sluit dan weer preventief de grenzen van het koninkrijk voor pelgrims. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.