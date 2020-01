LIVE. Duizenden mensen herdenken Soleimani in Teheran, dochter waarschuwt VS voor “donkere dag” jv

06 januari 2020

07u22

Bron: AFP/ANP/RTR 2 Het centrum van Teheran ziet vanochtend zwart van het volk voor de herdenkingsceremonie voor de gedode generaal Qassem Soleimani. Die kwam vrijdag in de Iraakse hoofdstad Bagdad om door een Amerikaanse raket. Zijn dochter zei tijdens de ceremonie dat de Verenigde Staten en hun bondgenoot Israël een “donkere dag” tegemoet gaan.

De menigte verzamelde ruim voor 8 uur lokale tijd rond de universiteit van Teheran. De Iraanse opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, zal daar een gebed leiden ter ere van de populairste soldaat van Iran. De mensen hebben rode vlaggen of Iraanse vlaggen bij, maar ook Libanese en Iraakse. Slogans als "dood aan Amerika" en "dood aan Israël" worden gescandeerd en er wordt opgeroepen tot wraak voor de dood van de generaal.

De Verenigde Staten en hun bondgenoot Israël gaan een “donkere dag” tegemoet, zei de dochter van de gedode Iraanse generaal Qassem Soleimani tijdens de herdenkingsceremonie voor haar vader in Teheran. “Gekke Trump, denk niet dat alles voorbij is met het martelaarschap van mijn vader”, zei Zeinab Soleimani tegenover een grote menigte. De dienst, waar duizenden mensen op afkwamen, was live op de Iraanse staatstelevisie te volgen.

Het lichaam van Soleimani zal na de ceremonie in Teheran naar het sjiitische bolwerk Qom worden gebracht, waar ook een herdenkingsdienst zal plaatsvinden. Morgen wordt Soleimani begraven in zijn geboorteplaats Kerman.

Qassem Soleimani kwam vrijdag in de Iraakse hoofdstad Bagdad om door een Amerikaanse raket. Hij was de rechterhand van de Iraanse geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei, die vandaag een gebed leidt ter ere van de gedode generaal. Iran heeft wraak op de VS gezworen.