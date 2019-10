LIVE. Duizenden Catalanen opnieuw de straat op na veroordeling politici Redactie

15 oktober 2019

19u07 0

Net zoals gisteren trekken duizenden Catalanen vandaag opnieuw de straat op om te protesteren tegen het vonnis van het Spaanse hooggerechtshof tegen twaalf voormalige leiders van de separatistische regering in de regio. Ze kregen celstraffen tot dertien jaar wegens hun rol in de organisatie van een illegaal en chaotisch referendum in Catalonië in oktober 2017.

Meer over Catalonië

politiek