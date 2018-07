LIVE. "Duikers redden tiende voetballertje uit grot", missie om vandaag iedereen te bevrijden

Duiker: "Ongelooflijk hoe moedig die jongens zijn"

10 juli 2018

Bron: ANP, Reuters, BBC, CNN

In het noorden van Thailand stellen duikers alles in het werk om de laatste voetballertjes en hun trainer te bevrijden die op 23 juni vast kwamen te zitten in de onder water gelopen grot Tham Luang. Zondag en gisteren werden al acht kinderen uit het ondergrondse complex gehaald. Vandaag werden nog twee kinderen gered, maar officieel is dat nog niet bevestigd.