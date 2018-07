LIVE. Duikers hervatten reddingsactie om Thaise voetballertjes en hun coach uit grot te bevrijden Daimy Van den Eede Jolien Lelièvre Tatiana Triest

09 juli 2018

07u36

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 In Thailand zijn de reddingsacties aan de grot opnieuw gestart. Dat zegt VTM NIEUWS-journaliste Birgit Herteleer, die ter plaatse is. Gisteren werden al vier jongens uit de grot bevrijd. Ze werden meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren in perfecte gezondheid. De acht andere voetballertjes en hun coach moesten noodgedwongen nog een nacht in de grot doorbrengen, maar worden - als alles goed gaat - vandaag dus bevrijd.

Afgelopen nacht heeft het niet geregend, waardoor het waterpeil stabiel gebleven is. De duikflessen zijn aangevuld, nadat gisteren alle zuurstof opgebruikt was. De reddingsacties kunnen dus opnieuw van start gaan. In de buurt van de grot staan drie helikopters stand-by, om de jongetjes zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te kunnen brengen.

Vlotte reddingsactie

De reddingsactie verliep gisteren vlot. Normaal zou die twee tot drie dagen duren, maar het water in de grotten stond lager dan verwacht. Ook de duikmaskers, waar gisteren nog veel twijfel over was, deden hun werk. Er werd gevreesd dat de duikmaskers niet zouden passen voor de jongens, omdat die eigenlijk voor volwassenen zijn bestemd. Bovendien zijn de jongens fel vermagerd.

