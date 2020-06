LIVE. Dominee tijdens herdenkingsdienst George Floyd: “Jullie drukken een knie in onze nek” kv

04 juni 2020

19u56 22 In de Amerikaanse stad Minneapolis is momenteel de herdenkingsdienst voor George Floyd aan de gang, de zwarte man die op maandag 25 mei stierf tijdens zijn arrestatie toen een agent hem bijna negen minuten lang tegen de grond hield door zijn knie in Floyds nek te plaatsen. De vooraanstaande mensenrechtenactivist en dominee Al Sharpton stelde in zijn grafrede voor Floyd het racisme en de discriminatie in de VS aan de kaak.



De politie kwam vorige week ter plaatse nadat winkelbedienden de politie hadden gebeld omdat ze vermoedden dat de 46-jarige George Floyd met een vals briefje van 20 dollar sigaretten had gekocht.

Zijn overlijden leidde in de hele VS tot demonstraties, waar al meer dan een week wordt geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. In sommige grote steden mondden de betogingen uit in rellen. De familie van Floyd roept op tot gerechtigheid en vraagt dat de betrokken agenten bestraft worden. Derek Chauvin, de agent die Floyd in bedwang hield met zijn knie, wordt aangeklaagd voor doodslag. De drie andere betrokken agenten worden beschuldigd voor medeplichtigheid.



Familie, vrienden en een groot aantal gasten zijn vandaag bij elkaar in de North Central University in Minneapolis en ook voor het gebouw zijn honderden mensen bij elkaar gekomen. De bekende dominee Al Sharpton leidt de herdenkingsdienst. Hij is de oprichter van het National Action Network, een burgerrechtenorganisatie die zich inzet voor de rechten van Afro-Amerikanen.

Op de dienst zijn vooraanstaande beroemdheden, mensenrechtenactivisten en politici aanwezig. Zo worden onder andere de acteurs Kevin Hart, Tyler Perry en Regina Hall verwacht. Ook Martin Luther King III, de oudste zoon van Martin Luther King Jr., zal aanwezig zijn, alsook predikant en activist Jesse Jackson. Daarnaast zullen ook de gouverneur van Minnesota Tim Walz, burgemeester van Minneapolis Jacob Frey en voormalig presidentskandidate Amy Klobuchar de dienst bijwonen.

“Epidemie van racisme”

Ben Crump, de advocaat van de familie Floyd zei tijdens de herdenkingsdienst dat hij zich samen met een team van advocaten zowel in de rechtszaal als daarbuiten zal inzetten voor gerechtigheid voor George. Hoewel het coronavirus momenteel rondwaart in de VS, is het niet die epidemie, maar wel de “epidemie van racisme en discriminatie” die leidde tot de dood van George, aldus Crump.

“Wat we in die video hebben gezien is onmenselijk”, aldus Crump, “wat we gezien hebben is kwaadaardig”. Hij roept de burgers op om de straat op te trekken en te protesteren tegen het racisme. “George verdiende beter, we verdienen allemaal beter.”

Pleziermaker

Philonise Floyd haalt tijdens de herdenkingsdienst herinneringen op aan zijn broer George, die hij omschrijft als een pleziermaker die altijd voor iedereen klaar stond. “Perry” was erg populair, zegt Philonise. Perry was de naam die George’s familieleden en hechte vrienden voor hem gebruikten. “Iedereen wilde in zijn buurt zijn.” “Ik blijf sterk, omdat ik moet”, aldus Philonise. “Iedereen wil gerechtigheid en hij zal het krijgen.”

George Floyd stierf niet aan een veelvoorkomende gezondheidsaandoening. Hij stierf aan een veelvoorkomend defect in het Amerikaanse rechtssysteem Dominee Al Sharpton

Sharpton: “Jullie drukken een knie in onze nek”

George Floyd stierf niet aan een veelvoorkomende gezondheidsaandoening”, zei dominee Al Sharpton. “Hij stierf aan een veelvoorkomend defect in het Amerikaanse rechtssysteem.” De dominee had ook een boodschap voor Trump: hij riep de Amerikaanse president op om de Bijbel te lezen waarmee hij enkele dagen geleden zo trots poseerde voor de foto. “We kunnen bijbels niet gebruiken als een rekwisiet”, aldus Sharpton, “net zoals deze familie George niet laat gebruiken als een rekwisiet.”

Sharpton wijst erop dat zwarten al eeuwenlang verdrukt worden door blanken, want “jullie drukken een knie in onze nek”, zegt hij herhaaldelijk in een hele reeks analogieën waarbij hij verwijst naar de verschillende manieren waarop zwarten gediscrimineerd worden, zowel op sociaal als economisch vlak. “De reden waarom we nooit konden zijn wie we wilden zijn en waar van droomden, is omdat jullie je knie op onze nek hielden.”

Dat er wereldwijd wordt betoogd tegen de gruwelijke en zinloze dood van George Floyd, is een teken van verandering. “Het is een andere tijd, een ander seizoen”, stelt Sharpton. “De tijd is op om jullie niet langer verantwoordelijk te houden, de tijd is op voor discussies, de tijd is op voor jullie gefilibuster”, zegt hij in een boodschap voor de Amerikaanse politici. “We stoppen niet tot het hele Amerikaanse rechtssysteem veranderd is.”

Sharpton vraag wat America “great” (geweldig, red.) maakt en stelt dat het land nooit echt “great” is geweest voor zwarten, noch voor Latijns-Amerikanen. “Geweldig voor wie? We zullen Amerika voor het eerst geweldig maken voor iedereen.”