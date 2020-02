LIVE. Dodentol coronavirus stijgt tot 304, meer dan 13.000 besmettingen in China IB

02 februari 2020

01u03

Bron: Reuters, Belga, ANP 0 Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in China is opgelopen naar 304. Inmiddels zouden verspreid over heel China zo’n 13.700 mensen zijn besmet met het virus. Ongeveer 500 van de besmette mensen verkeren in levensgevaar. Volg hier de laatste ontwikkelingen op de voet.

• De Chinese Nationale Gezondheidscommissie kondigde in haar dagelijkse update aan dat 45 mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden aan een coronavirusinfectie, waardoor het dodental op 304 komt voor heel China. Alle nieuwe sterfgevallen, op tien na, zijn geregistreerd in Hubei, de provincie in centraal China waar de epidemie in december begon. Het aantal infecties in China is toegenomen tot 13.700, aldus de commissie.

• De Amerikaanse regering heeft de uitbraak van nieuwe coronavirus tot “noodsituatie voor de volksgezondheid” verklaard. Vanaf twee februari worden alle Amerikaanse burgers die terugkeren uit de Chinese regio Wuhan onder quarantaine gesteld.

• In ons land werden al verschillende stalen onderzocht, maar nog niemand bleek besmet. Verschillende landen hebben intussen evacuatievluchten gepland om hun landgenoten op te halen in de getroffen regio’s in China.

• De Belgen in de provincie Hubei worden deze nacht (Europese tijd) gerepatrieerd. Ze worden na aankomst in quarantaine geplaatst in het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek. Hoelang ze daar moeten blijven, is nog onduidelijk, maar normaal gezien is de quarantaineduur 14 dagen.

• De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus bestempeld als een internationale noodsituatie. Het virus krijgt van de VN-organisatie de ‘PHEIC-status’.

• Het virus dook in december voor het eerst op op een markt in Wuhan waar wilde dieren werden verkocht voor consumptie. De epidemie verspreidde zich snel, dankzij de grote migraties die traditioneel gepaard gaan met het Chinese Nieuwjaar. Ook in Groot-Brittannië, Rusland, Zweden en Spanje zijn intussen de eerste gevallen vastgesteld.