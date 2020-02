LIVE. Dodentol coronavirus loopt op tot 562, twee cruiseschepen in quarantaine HLA RL

05 februari 2020

06u26

Bron: Belga, Reuters, CNN, AD.nl, The Independent 240 Het dodental door de uitbraak van het coronavirus is wereldwijd opgelopen naar 562. Inmiddels zijn meer dan 27.500 mensen besmet, verspreid over 25 landen. Ook in ons land is de eerste besmetting opgedoken. Een West-Vlaamse man die gerepatrieerd werd uit Wuhan blijkt besmet met het virus. Op een Japans cruiseschip met aan boord 3.700 mensen werden tien besmettingen vastgesteld. Ook in Hong Kong werd een cruiseschip met aan boord 1.800 mensen in quarantaine geplaatst, nadat een passagier die eerder meegereisd had besmet bleek. Volg hier de laatste ontwikkelingen op de voet.

• Bij een gerepatrieerde Belg is een besmetting met het coronavirus vastgesteld, laat de FOD volksgezondheid weten. Het gaat om een West-Vlaamse man. De betrokken persoon verkeert in goede gezondheid, en werd overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, één van de twee referentieziekenhuizen in ons land.

• China geeft toe dat het in het begin van de uitbraak “tekortgeschoten” heeft in de bestrijding. Toen het virus in januari uitbrak in de stad Wuhan, zouden de autoriteiten dit aanvankelijk verzwegen hebben.

• Op een cruiseschip met aan boord 3.700 mensen in Japan zijn tien mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. De besmette passagiers werden naar het ziekenhuis gebracht, de anderen moeten minstens 14 dagen aan boord van het schip blijven.

• De Aziatische gemeenschap in ons land kreunt onder de negatieve impact van het coronavirus, nog méér nu de eerste besmetting hier een feit is. Chinese restaurants zien hun omzet dalen, mensen lopen in een boog om Aziaten heen. “En roepen: ‘Pas op voor die vleermuiseter, want hij is ziek!’”