LIVE. Dodental coronavirus overtreft aantal slachtoffers SARS-epidemie in China RL

04 februari 2020

00u30

Bron: NYT, RT 0 Het dodental door de uitbraak van het coronavirus is wereldwijd opgelopen naar 426. Inmiddels zouden bijna 20.000 mensen besmet zijn met het virus, aldus de Chinese staatstelevisie. Daarmee heeft het coronavirus inmiddels meer slachtoffers gemaakt in China dan de SARS-epidemie, waarbij begin deze eeuw 349 mensen omkwamen op het Chinese vasteland. Ook is zondag een vliegtuig met Belgen geland op de vliegbasis van Melsbroek: zij zijn in quarantaine geplaatst in het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek. Volg hier de laatste ontwikkelingen op de voet.

• Italiaanse wetenschappers hebben naar verluidt het coronavirus geïsoleerd. “Dit is internationaal belangrijk nieuws. Het betekent dat er meer mogelijkheden zijn om het te begrijpen en te bestuderen, en om het uiteindelijk te kunnen indammen”, zei de Italiaanse minister van Gezondheid.

• In ons land werden al verschillende stalen onderzocht, maar nog niemand bleek besmet. Verschillende landen hebben intussen evacuatievluchten gepland om hun landgenoten op te halen in de getroffen regio’s in China. De Belgen in de provincie Hubei zijn zondag gerepatrieerd en geland in Melsbroek. Ze zijn in quarantaine geplaatst in het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek. Daar zullen zij waarschijnlijk 14 dagen moeten blijven, zelfs als zij negatief testen op het virus.

