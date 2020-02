LIVE. Democraten bijeen tijdens voorverkiezingen presidentschap VS, uitslag laat nog op zich wachten RL

04 februari 2020

03u55

Bron: ANP, CNN, Belga 0 In de Amerikaanse staat Iowa komen Democraten op meer dan 1600 locaties samen om hun kandidaat voor het presidentschap van de VS te kiezen. In schoolpanden, buurthuizen en andere openbare gebouwen mogen zij als eerste in het land stemmen op een van de kandidaten die het in november waarschijnlijk op moet nemen tegen president Donald Trump. De uitslag van de Democratische voorverkiezing is echter aanzienlijk vertraagd.

Dit artikel wordt continu bijgewerkt met nieuwe informatie.

Een medewerker van de Democraten meldt dat het partijkantoor in Iowa nog bezig is met een ‘kwaliteitscontrole’ van de stemmen, voordat de uitslag bekend wordt gemaakt. Maar volgens anonieme medewerkers van ten minste twee kandidaten is de app die gebruikt wordt om de resultaten te verwerken, gecrasht. Dat meldt CNN.

“25 procent van de kiesdistricten heeft resultaten doorgegeven, en de eerste cijfers wijzen op een opkomst die vergelijkbaar is met die van 2016", aldus een persverklaring van de Democratische Partij in Iowa.

In Iowa worden traditiegetrouw de eerste voorverkiezingen voor de presidentsrace gehouden. In schoolpanden, buurthuizen en andere openbare gebouwen mogen zij als eerste in het land stemmen op een van de elf Democratische kandidaten.

Oud-vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders zijn in de recente peilingen het populairst onder de kiezers van de staat. Maar het is lastig de uitkomst te voorspellen, omdat leden tijdens zo'n partijbijeenkomst van kandidaat mogen wisselen. Als namelijk blijkt dat een kandidaat niet de drempel haalt van 15 procent van de stemmen, mogen de kiezers van die kandidaat op iemand anders stemmen. In dit artikel leggen we precies uit hoe de voorverkiezingen in zijn werk gaan.

Trump wint bij Republikeinen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zoals verwacht met een overweldigende meerderheid de eerste voorverkiezing van de Republikeinse partij gewonnen in de staat Iowa. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Volgens The New York Times slaagde Trump erin 96 procent van de stemmen binnen te halen, nadat de resultaten van meer dan drie vierde van de kiesdistricten bekend zijn. De tegenstanders van Trump, Joe Walsh en Bill Weld, geraakten niet boven de 2 procent.

De Republikeinse partijen in verschillende staten hebben hun voorverkiezingen geannuleerd dit jaar wegens de populariteit van Trump