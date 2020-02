LIVE. Delen van landingsgestel verloren en kapotte motor: Canadees vliegtuig in de problemen boven Madrid ADN

03 februari 2020

17u45

Een vliegtuig van het type Boeing 767-300 van Air Canada is in de problemen geraakt boven Madrid. Het toestel zou delen van het landingsgestel verloren hebben en er is ook een probleem met de motor. Het vliegtuig met circa 130 mensen boord vliegt volgens ooggetuigen op geringe hoogte boven de Spaanse hoofdstad om een noodlanding te gaan maken. In de video hieronder kan u de ontwikkelingen live volgen.

Het toestal was rond 14.30 uur in Madrid opgestegen en op weg naar Toronto, maar niet lang na het opstijgen ging het mis. Het vliegtuig moet brandstof opstoken omdat zo’n noodlanding met zo min mogelijk kerosine aan boord veiliger is. Er doen verschillende scenario’s de ronde over wat er fout gelopen zou kunnen zijn. “De piloot is de enige die daarover uitsluitsel kan geven”, klinkt het.

Twee straaljagers van de Spaanse luchtmacht escorteren het toestel tot de noodlanding. Op de luchthaven Madrid-Barajas Adolfo Suárez worden de nodige voorbereidingen getroffen. Tientallen brandweerwagens en ambulances staan paraat. Volgens de laatste berichten zou het vliegtuig omstreeks 19.30 uur proberen te landen.

Een liveblog van de krant El Mundo die omstreeks 17 uur werd gestart, trekt al tienduizenden kijkers. Er wordt telkens ingezoomd op vliegtuigen die landen.

Opmerkelijk: piloten hadden eerder op de dag melding gemaakt van drones. De luchthaven ging daardoor bijna twee uur dicht.

Air Canada Boeing 767 currently circling over Spain to burn fuel to a technical issue. #aircanada #aviation #BreakingNews #avgeek #TRdaily pic.twitter.com/sUWTAXZBnQ Travel Radar(@ thetravelradar) link