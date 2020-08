LIVE. Dagelijkse coronabesmettingen stijgen verder - Code rood voor extra bestemmingen - Steeds meer testen zonder doktersattest

02 augustus 2020

01u13

Bron: ANP, Belga, Reuters

Het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is opnieuw toegenomen, naar gemiddeld 465,4 per dag tussen 23 en 29 juli. Dat is een stijging van 78 procent in vergelijking met de vorige week. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt verder toe, zo blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano. Volg alle actuele ontwikkelingen hieronder live.