LIVE. Crisiscentrum meldt 205 nieuwe doden, maar er is ook goed nieuws: aantal ziekenhuisopnames voor het eerst gedaald

• De dodentol door corona in ons land is opgelopen tot 2.240 . Het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt met Covid-19 is voor het eerst gedaald.• In Spanje vielen officieel al meer dan 13.000 doden, maar mogelijk ligt het werkelijke aantal veel hoger , zeggen sommige regio’s.• Donald Trump dreigt ermee de steun van 50 miljoen dollar aan de WHO in te trekken. Volgens de Amerikaanse president heeft de organisatie de crisis verkeerd aangepakt.• Wereldwijd is het aantal Covid-19-besmettingen gestegen tot 1,4 miljoen. De dodentol bedraagt meer dan 80.000.