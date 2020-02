LIVE. Coronavirus: fors meer besmettingen in Zuid-Korea, treinverkeer tussen Oostenrijk en Italië hervat IB

24 februari 2020

04u42

Bron: Reuters, The Guardian, Belga, ANP 0 Het aantal doden in Zuid-Korea door het nieuwe coronavirus is gestegen naar zeven, 161 mensen zijn momenteel nog besmet met het virus. In totaal zijn nu al 763 ziektegevallen vastgesteld in het Oost-Aziatische land. Dat hebben de Zuid-Koreaanse autoriteiten vandaag naar buiten gebracht.

De meeste nieuwe gevallen (129) zijn gelinkt aan een religieuze beweging in Daegu, de vierde stad van het land. De burgemeester van die metropool heeft eerder de 2,5 miljoen inwoners opgeroepen binnen te blijven.

President Moon Jae-in kondigde bovendien aan dat wordt opgeschaald naar het hoogste alarmniveau voor dergelijke uitbraken: code rood. De regering heeft de schoolvakanties met een week verlengd en is van plan strakker toezicht te houden op het monitoren van mensen die vanuit China het land binnenkomen.

Buiten China heeft Zuid-Korea het grootste aantal geïnfecteerden met COVID-19 ter wereld.

China laat weten dat er de afgelopen 24 uur 150 mensen zijn overleden en dat er 409 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. 149 van de doden vielen in de provincie Hubei, net zoals 398 van de nieuw vastgestelde besmettingen. In totaal zijn inmiddels al 77.150 mensen in China besmet geraakt met het nieuwe coronavirus.

