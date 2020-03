LIVE. Coronavirus eist meer dan 10.000 levens wereldwijd, maar opnieuw goed nieuws uit China en Zuid-Korea

Gisteren zijn in ons land zeven mensen overleden aan het coronavirus, het aantal nieuwe besmettingen bedraagt 309. In Italië, Spanje en Frankrijk stijgt het aantal doden in sneltempo. Buiten Europa nemen steeds meer landen rigoureuze maatregelen: Brazilië laat geen Europeanen en Aziaten meer binnen, Argentinië is in lockdown gegaan en ook in de Amerikaanse staat Californië moeten de mensen binnenblijven. De Amerikaanse president Trump annuleert de G7-top van juni en Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB),

. Volg alle ontwikkelingen in deze liveblog.