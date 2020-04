LIVE. "Coronatest geeft bij 30 procent besmette personen verkeerdelijk negatief resultaat” IB LH TTR KVDS

18 april 2020

14u55

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, VTM Nieuws 118

•

• Tuincentra en doe-het-zelfzaken hebben vandaag de deuren geopend. De verwachte stormloop blijft uit . • Er zijn de afgelopen 24 uur 290 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België. Hier vindt u de overzichtscijfers “Coronatests zijn verre van perfect” . Wie positief test, is weliswaar zo goed als zeker besmet, maar bij 30 van de 100 besmette personen levert de test verkeerdelijk een negatief resultaat op.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van vrijdag 17 april terug.