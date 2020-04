LIVE. Corona-experts doen oproep: “Blijf in uw kot, als we de zomer nog willen redden” - Recordaantal nieuwe overlijdens in New York, staat telt nu meeste besmettingen ter wereld

• De dodentol door corona in ons land is opgelopen tot 2.240. Maar er is ook ook goed nieuws: het aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt, is voor het eerst gedaald , van 6.012 naar 5.688.• In Spanje vielen officieel al meer dan 13.000 doden. Het werkelijke aantal ligt mogelijk veel hoger , zeggen sommige regio’s.• Wouter Beke (CD&V) heeft een noodplan en een taskforce voor de Vlaamse woonzorgcentra klaar. Vanavond volgt het overleg met de koepels. • Wereldwijd is het aantal Covid-19-besmettingen gestegen tot 1,4 miljoen. De dodentol bedraagt meer dan 80.000.