LIVE. China rapporteert weer meer besmettingen - Trump wil bijdrage aan WHO inhouden

• Er zijn de afgelopen 24 uur 162 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, samen met 241 extra overlijdens in Vlaamse woonzorgcentra de afgelopen dagen, wat het totaal op 2.035 doden brengt. • In de Amerikaanse staat New York werden de afgelopen 24 uur 731 nieuwe overlijdens gemeld. Dat is de grootste stijging op één dag tijd.• In Italië werden 604 nieuwe overlijdens gemeld, opnieuw minder dan een dag voordien. Ook het aantal nieuwe besmettingen neemt af. Op één dag tijd werd de kleinste toename sinds 13 maart gerapporteerd.• Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen gestegen tot 1,4 miljoen, de dodentol bedraagt meer dan 80.000.