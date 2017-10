LIVE: Catalaanse overheid past onverwachts regels aan voor referendum - spanning aan kiesbureaus loopt op kv

06u03

Bron: Reuters 116 afp In Catalonië zijn de stembureaus opengegaan voor een referendum over de onafhankelijkheid. Normaal gezien, want de centrale overheid in Spanje doet er alles aan om dat te verhinderen en noemt de volksraadpleging illegaal. De Catalaanse regering heeft deze ochtend plots de regels van het referendum aangepast, waardoor kiezers nu hun kiesbrief thuis kunnen afdrukken en in om het even welk stembureau hun stem kunnen uitbrengen. Er is een systeem opgezet zodat niemand twee keer kan gaan stemmen. Op sommige plaatsen begint de situatie wel te verhitten, melden Spaanse tv-zenders.

Voor een aantal stembureaus in Barcelona stonden vanmorgen al lange rijen van mensen te wachten. Sommigen brachten zelfs de nacht door in hun stemlokaal. Ze wilden zo verhinderen dat de Guardia Civil de stembusgang zou verhinderen. Een konvooi van zo'n 100 politiewagens, anonieme wagens en een bus met agenten van de Guardia Civil is vertrokken uit de haven van Barcelona om de orde te handhaven, zo schrijft Reuters.



Politie

Uit heel Spanje zijn duizenden politieagenten gedetacheerd naar Barcelona om te verhinderen dat het referendum plaatsvindt. Ze hebben postgevat aan stembureaus. Op enkele plaatsen zijn stembussen in beslag genomen volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt de toegang tot kantoren versperd, op andere plaatsen kijkt de politie gewoon toe. Het gaat in dat laatste geval om agenten van de Catalaanse Mossos d'Esquadra. Het gerecht had de regionale politie gevraagd om 6 uur ten laatste tussenbeide te komen om de betogers te verdrijven. Maar de Mossos antwoordden dat ze dat alleen zouden doen als er risico was op problemen. (lees hieronder verder)

Acties

De Spaanse krant el Pais maakt op haar website melding van verschillende incidenten, waarvan de meeste in Barcelona en één in Girona. In die stad zal de Catalaanse premier Puigdemont later op de ochtend zijn stem uitbrengen. Het stembureau waar Puigdemont moet gaan stemmen, is volledig omsingeld door de politie. (lees hieronder verder)

15. National Police riot squad acts at a third polling station in Barcelona. Uses force.

Video @naciopolitica pic.twitter.com/6pw32lYAGg — Matthew Bennett (@matthewbennett) 1 oktober 2017

Verzet

De Spaanse premier Mariano Rajoy bleef de afgelopen weken herhalen dat het referendum zeker niet zou doorgaan. De voorbije dagen heeft de politie al verscheidene Catalaanse ambtenaren gearresteerd, pamfletten en 12 miljoen stembiljetten in beslag genomen en vele van de 2.300 scholen die dienst moeten doen als stemlokaal, afgesloten. De Spaanse autoriteiten hebben ook het systeem waarmee de stemmen van het referendum in Catalonië geteld worden, uitgeschakeld.



De Catalaanse leiders weigeren echter om het referendum te annuleren. Duizenden aanhangers van de pro-separatistische plannen hebben de voorbije twee nachten doorgebracht voor de ingang van de nog niet verzegelde stemlokalen om te vermijden dat de politie deze kan afsluiten.

AFP

Lagere opkomst

Meer dan 5,3 miljoen Catalanen zijn opgeroepen te gaan stemmen, maar tegenstanders gaven al aan dat zij niet zullen opdagen. Carles Puigdemont, president van de regio Catalonië, had aanvankelijk gezegd dat de Catalaanse overheid binnen 48 uur de onafhankelijkheid zou uitroepen als het 'ja-kamp' zou winnen, maar door het hevige optreden van het bewind in Madrid wordt er gevreesd voor een lagere opkomst. De Catalaanse separatisten verwachten nu dat nog zo'n één miljoen Catalanen gaan instemmen met onafhankelijkheid voor Catalonië. Ze halveren daarmee hun verwachtingen. Stemmen kan tot 20 uur.

Photo News Honderden Catalanen brachten de nacht door voor de ingang van de stemlokalen.

Minderheid

Zo'n 40 procent van de Catalanen is voorstander van de onafhankelijkheid, zo blijkt uit de peilingen. De meerderheid van de bevolking is echter wel voorstander van een referendum over het onderwerp. De regio, die 7,5 miljoen inwoners telt, heeft een economie die groter is dan die van Portugal.

Buitenlandse Zaken heeft de Belgen die zich in Catalonië bevinden, opgeroepen voorzichtig te zijn.

AFP

REUTERS