LIVE. Catalaanse betogers dreigen treinsporen te blokkeren in Barcelona Stéphanie Romans in Barcelona

18 oktober 2019

05u30

Bron: eigen berichtgeving, Belga 14 Na vier dagen van op geweld uitdraaiende protesten, verliep de nacht opnieuw onrustig in Barcelona, met botsingen tussen politie en manifestanten. Het hoogtepunt van het protest komt er vandaag aan, met een massaprotest op de nationale stakingsdag. Volg de situatie hieronder live.

Demonstranten gooiden volgens lokale media afgelopen nacht opnieuw voetzoekers en stenen naar de agenten. Ook staken ze opnieuw afvalcontainers en tafels en stoelen van cafés in brand. Na middernacht waren volgens een lokale zender nog duizenden onafhankelijkheidsstrijders op straat in de regionale hoofdstad. Ook in de andere Catalaanse steden Girona en Lleida vonden demonstraties plaats.

De politie slaagde er volgens de lokale media afgelopen nacht wel in om de Catalaanse onafhankelijkheidstrijders en extreemrechtse demonstranten bij elkaar weg te houden. Gisteren doken video's als het onderstaande filmpje op, waarop te zien is hoe extreemrechtse aanhangers de betogers met knuppels in elkaar slaan.

lees verder onder de video:

Door de aanwezigheid van extreemrechtse actievoerders werd gisteren al gevreesd voor gewelddadige confrontaties en die kwamen er dus ook. In het bovenstaande filmpje, dat gepost werd in een Telegramgroep voor Catalanen, ziet u hoe één man door enkele heethoofden hard aangepakt wordt. Zulke beelden doen nog meer de ronde.

Barcelona verwacht vandaag intussen nog eens 20.000 extra wandelaars. De ‘vredesmarsen’ die drie dagen geleden vertrokken in Girona, Vic, Berga, Tàrrega en Tarragona komen rond de middag via de grote toegangswegen aan in Barcelona. Deelnemers stapten 80 kilometer over drie dagen om deel te nemen aan de nationale betoging.

Vanaf 7 uur wordt al veel hinder verwacht voor het verkeer. Het openbaar vervoer -metro, bus en tram- past een minimale dienstverlening toe. In de spits moet de helft van het openbaar transport rijden, in de daluren een kwart. De busdienst tussen de luchthaven van El Prat moet de helft van de ritten garanderen. Het onderwijs werkt op minimumbezetting. De lesbanken op universiteiten zijn al sinds maandag zo goed als verlaten. Elke dag betogen studenten overdag in het stadscentrum.

Vanaf 17 uur verzamelen wandelaars en andere Catalanen aan de Jardinets de Gràcia in Barcelona voor een massabijeenkomst.

Intussen laat de burgemeester van Barcelona, Ada Colau, weten dat de schade na de rellen de stad nu al bijna een miljoen euro bedraagt. In de nacht van woensdag op donderdag staken radicale actievoerders 400 vuilcontainers in brand. De totale schade van de laatste woelige protestnacht wordt geschat op een half miljoen. Bij eerdere protesten werd er ook al voor 320.000 euro schade aangericht en staken actievoerders 250 containers in brand.

Het Hooggerechtshof in Madrid veroordeelde voormalige toppolitici in Catalonië en twee leiders van burgerorganisaties maandag tot celstraffen van alles bij mekaar 100 jaar wegens opruiing. Daarbij ging het om hun rol bij het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017, dat door de Spaanse justitie verboden was. De hoogste straf was voor voormalig vicepresident Oriol Junqueras, hij moet dertien jaar achter de tralies. Volgens media kunnen de separatisten ten vroegste na een kwart van hun straf vrijkomen.

De Catalaanse minister-president Quim Torra dreigde vandaag met een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in de regio in het noordoosten van Spanje. “Als we voor het opstellen van verkiezingsurnes tot 100 jaar gevangenis veroordeeld worden, dan is het antwoord duidelijk: we moeten opnieuw de urnes plaatsen voor onze zelfbeschikking”, stelde Torra in het Catalaanse parlement. Het nieuwe referendum zou er nog deze legislatuur moeten komen.

Volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska zijn in Catalonië 97 mensen opgepakt sinds het begin van de manifestaties. Ook zijn 194 agenten gewond geraakt.