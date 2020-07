LIVE. Californië is nu zwaarst getroffen staat in VS, weer recordaantal nieuwe besmettingen in Brazilië



IB

23 juli 2020

02u26

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

Uit een nieuwe update van het dashboard van Sciensano blijkt dat het gemiddeld aantal besmettingen in ons land gestegen is tot 184 per dag. Dat is een stijging van 89 procent tegenover de zeven dagen ervoor. “We verwachten dat de aantallen nog zullen stijgen”, zo verklaarde Boudewijn Catry tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. Volg alle ontwikkelingen hieronder.