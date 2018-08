LIVE. Brug Genua ingestort: "Vrees voor tientallen doden"

SVM

14 augustus 2018

13u37

De 'Ponte Morandi', een viaduct van de A10-snelweg in het Italiaanse Genua, is even voor de middag ingestort. De beelden zijn hallucinant. Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Volgens 'La Repubblica' vielen er "tientallen doden en gewonden". Er wordt gevreesd dat verschillende wagens in de diepte zijn gestort. De brandweer is massaal uitgerukt voor reddingsoperaties. Volg alle updates hier live.