LIVE. Britten trekken naar de stembus: krijgt Johnson de kans om zijn brexitdeal erdoor te duwen?

Redactie

12 december 2019

20u00

2

Ruim drie jaar na het brexitreferendum trekken de Britten vandaag nog maar eens naar de stembus. Premier Boris Johnson hoopt op een comfortabele meerderheid in het parlement, waarna hij zijn brexitakkoord met de EU kan doorduwen en het land de Unie op 31 januari kan verlaten. Of het zover komt, leest u in onze liveblog hieronder.