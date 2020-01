LIVE. Britten tellen af naar brexit vanavond KVE

31 januari 2020

20u53 0 Het Verenigd Koninkrijk verlaat om 23.00 uur plaatselijke tijd (middernacht in België) na tientallen jaren lidmaatschap de Europese Unie. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een EU-lidstaat zich afscheidt. Volg alle ontwikkelingen live.

Voorstanders willen de brexit vanavond vieren bij het Britse parlement. In de loop van de dag verzamelden zich daar al mensen.

Een uur voordat het zover is, zal premier Boris Johnson het land toespreken. Ook laat de regering een klok projecteren in Downing Street die aftelt naar de brexit.

De brexit vindt om 23.00 uur lokale tijd plaats (middernacht in België), ruim 3,5 jaar na het brexitreferendum in 2016. Toen stemden 17,4 miljoen kiezers voor een vertrek uit de EU en 16,1 miljoen om in de EU te blijven.