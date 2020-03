LIVE. Britse vice-staatssecretaris van Volksgezondheid test positief, VS roepen Iran op gevangenen vrij te laten

IB

11 maart 2020

01u09

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian

10

De Verenigde Staten roepen Iran op “onmiddellijk” alle Amerikanen die door Teheran “onterecht vastgehouden worden” vrij te laten door de bedreiging van het coronavirus, dat ook in de gevangenissen rondwaart. In het land zitten ongeveer 70.000 Amerikanen vast. Intussen raakte bekend dat ook de Britse vice-staatssecretaris voor Volksgezondheid besmet is met het virus. De vrouw had afgelopen week contact met honderden mensen in het Britse parlement en was aanwezig op een receptie met premier Boris Johnson. Ze zit in thuisisolatie terwijl een contactonderzoek bezig is. Wereldwijd zijn er inmiddels al meer dan 4.000 coronadoden te betreuren. Volg alles op de voet in deze liveblog.