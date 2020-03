LIVE. Britse vice-staatssecretaris van Volksgezondheid test positief, spelers voetbalclub Arsenal in zelfisolatie

De Britse vice-staatssecretaris van Volksgezondheid besmet is met het coronavirus . De vrouw had afgelopen week contact met honderden mensen in het Britse parlement en was aanwezig op een receptie met premier Boris Johnson. Ze zit in thuisisolatie terwijl een contactonderzoek bezig is. Ook een aantal spelers van voetbalclub Arsenal zit na contact met een coronapatiënt in zelfisolatie, waardoor de wedstrijd tegen Manchester City vandaag niet door kan gaan . Wereldwijd zijn er inmiddels al meer dan 4.000 coronadoden te betreuren. Volg alles op de voet in deze liveblog.