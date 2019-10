LIVE. Britse regering dreigt verkiezingen in te trekken als parlement stemrecht voor EU-burgers en jongeren goedkeurt LH

29 oktober 2019

16u49

Bron: ANP, de Volkskrant, BBC, The Guardian 4 Komt er vandaag eindelijk een einde aan de verkiezingsimpasse in het Verenigd Koninkrijk? De Britse premier Boris Johnson wil voor de vierde keer proberen het Lagerhuis te laten instemmen met vervroegde verkiezingen. De kans op succes lijkt dit keer groter: de regering wil een stembusgang afdwingen via een voorstel dat de steun vereist van een simpele meerderheid van parlementariërs. Mogelijk kan Johnson rekenen op steun van de oppositiepartijen SNP, de Liberal Democrats én Labour. Volg hieronder live de debatten.

Johnson wil een verkiezing op 12 december om de impasse rond de brexit te doorbreken. De wet legt de lat voor vervroegde verkiezingen echter hoog. Daar moet twee derde van de parlementariërs mee instemmen, terwijl de Conservatieve Partij van de premier niet eens een normale meerderheid heeft in het Lagerhuis. Gisteren had Johnson 434 stemmen nodig, twee derde van het Lagerhuis, maar de teller staakte bij 299. Labour weigerde zoals verwacht de motie te steunen.



De premier gooit het na drie nederlagen nu over een andere boeg. Hij wil via een wetswijziging de datum veranderen van de volgende landelijke verkiezing. Zo'n amendement heeft slechts een simpele meerderheid - de helft plus één - van de stemmen nodig heeft om te worden aangenomen.

Eerste nederlaag

De regering heeft gezegd dat de volledige behandeling in het Lagerhuis vandaag moet worden afgerond. Het debat daarover zal na de middag beginnen en kan echter uren duren, zeker als de oppositiepartijen nog veranderingen willen aanbrengen op het voorstel. Over die amendementen wordt wellicht rond 18 uur Britse tijd (19 uur onze tijd) gestemd. De definitieve stemming over de vervroegde verkiezingen zal pas later op de avond plaatsvinden.



De regering leed deze middag al een eerste nederlaag. Het Lagerhuis stemde voor een voorstel van Labourlid Stella Creasy, dat het makkelijker moet maken om later amendementen in te dienen. Die kunnen een potentieel struikelblok vormen. Downing Street 10 bevestigde deze namiddag dat de regering het wetsvoorstel voor vervroegde verkiezingen zal intrekken als het parlement de amendementen over stemrecht voor EU-onderdanen en 16- en 17-jarigen succesvol goedkeurt.

De grootste oppositiepartij Labour was tot nog toe minder happig op vervroegde verkiezingen, maar partijleider Jeremy Corbyn kondigde deze middag aan toch vervroegde verkiezingen te steunen. Hij stelde deze ochtend in een verklaring dat voorlopig voldaan is aan zijn eis dat een brexit zonder deal van tafel moet zijn. “We hebben van de Europese Unie gehoord dat uitstel van het artikel 50 tot 31 januari is bevestigd, dus voor de komende drie maanden is onze voorwaarde vervuld. We zullen nu de meest ambitieuze en radicale campagne voor echte verandering lanceren die dit land ooit heeft gezien”, klinkt het in een statement.

Johnson kan ook rekenen op steun van de antibrexitpartijen Liberal Democrats en Scottish National Party (SNP). Zij hebben duidelijk gemaakt het voorstel onder voorwaarden te kunnen steunen. Beide oppositiepartijen hopen door nieuwe verkiezingen op extra zetels in het parlement om een nieuw referendum over het EU-lidmaatschap te forceren.

9, 11 of 12 december?

Volgens waarnemers zal de stem van de studenten de komende dagen centraal staan. In principe zijn de Lib Dems niet tegen verkiezingen, maar ze willen ze niet op 12 maar op 9 december houden. Omdat veel studenten aan het begin van die decemberweek naar hun ouderlijk huis gaan, willen ze de stembussen aan het begin van die week openen. De Tories houden het liever op donderdag 12 december, omdat het de Lagerhuisleden meer tijd geeft om het brexitakkoord goed te keuren.

Bronnen bij Downing Street vertellen dat er een compromis in de maak is om de verkiezingen te laten plaatsvinden op woensdag 11 december. In ruil zou de regering het amendement van de SNP en Lib Dems steunen. BBC meent dan weer dat Labour het amendement van de LibDems en de SNP voor een vervroeging van de verkiezingsdatum naar 9 december zou steunen.

Voorwaarden

Ook de SNP is geneigd het regeringsvoorstel te steunen, weliswaar ook onder voorwaarden. De Schotse nationalisten willen de absolute zekerheid dat er geen poging zal zijn om de Withdrawal Agreement Bill (de tekst die Johnsons brexitakkoord met de EU in wet moet omzetten, red.) opnieuw voor te leggen. Daarnaast zou SNP amendementen willen voorleggen die ook EU-burgers en 16- en 17-jarigen stemrecht zouden geven. Corbyn kondigde deze namiddag in het parlement aan dat Labour die twee voorstellen zal steunen, maar die vallen dus niet in goede aarde bij Downing Street 10.

De brexitdatum is intussen opgeschoven naar 31 januari 2020, al kunnen de Britten er ook uit van zodra het brexitakkoord in Groot-Brittannië en in het Europees parlement geratificeerd is. “De EU27 heeft het uitstel formeel goedgekeurd. Het is misschien het laatste. Maak alstublieft optimaal gebruik van deze tijd”, tweette afscheidnemend Europees president Donald Tusk. “Ik wil ook afscheid, omdat mijn missie hier ten einde loopt. Ik zal de vingers gekruist houden”, aldus nog Tusk die duidelijk hoopt op een goede afloop.