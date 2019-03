LIVE. Britse parlementsleden maken zich klaar voor stemming van de laatste kans: haalt May het deze keer wel?

29 maart 2019

Bron: Reuters, Belga, BBC, The Guardian

De Britse premier Theresa May legt vanmiddag, op de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de EU had moeten verlaten, haar brexitakkoord voor de derde keer voor aan het parlement. Als de parlementsleden haar deze keer wel steunen, dan krijgt het Verenigd Koninkrijk uitstel tot 22 mei. Verwacht wordt dat de stemming in het parlement bijzonder nipt wordt.