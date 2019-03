LIVE. Brits parlement stemt brexitakkoord van May voor derde keer weg. Deze scenario's blijven nog over

TT

29 maart 2019

12u10

Bron: Reuters, Belga, BBC, The Guardian

9

Het Britse parlement heeft het brexitakkoord van premier Theresa May vanmiddag, op de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de EU had moeten verlaten, voor de derde keer verworpen. Allicht zullen de Britten in mei daardoor opnieuw moeten meestemmen met de Europese verkiezingen, en komt er lang uitstel voor de brexit. Volg de ontwikkelingen hier live.