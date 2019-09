LIVE. Brits parlement blokkeert no deal-brexit, Boris Johnson vraagt vervroegde verkiezingen TT AW

04 september 2019

18u13 12 Na een verpletterende nederlaag gisteren in het Britse parlement, is het vandaag opnieuw spitsroeden lopen voor premier Boris Johnson. Het parlement heeft een wet goedgekeurd die het onmogelijk moet maken dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder akkoord uit de Europese Unie knikkert. Een wet die Johnson zegt nooit te zullen uitvoeren: hij wil vervroegde verkiezingen op 15 oktober. Vraag is of dat lukt. Volg de ontwikkelingen hier live.

Gisteren stemden de parlementsleden al een motie voor een noodwetsvoorstel dat Johnson verplicht om opnieuw uitstel van de brexit te vragen. De nieuwe brexitdatum zou dan 31 januari 2020 zijn. Met het voorstel is het onmogelijk voor Johnson om Europa te verlaten zonder akkoord.

Sinds 16 uur onze tijd lag het voorstel voor ter debat. Na een avond bespreken via spoedprocedures, werd er vanavond definitief gestemd. Rond 18.15 uur onze tijd vond al een eerste stemming plaats met als resultaat 329 stemmen voor en 300 tegen. Een nog grotere nederlaag voor Johnson en de regering dus dan gisteren. Na verwarring rond amendementen werd de wet uiteindelijk rond 20.45 uur goedgekeurd met 327 stemmen tegen 299.

Nu moet het voorstel sowieso ook nog naar het Hogerhuis, het House of Lords. Daar komt de regering mogelijk nog met vertragingstactieken. En de tijd dringt, want het parlement wordt volgende week geschorst tot midden oktober.

Vervroegde verkiezingen op 15 oktober?

De Britse premier vraagt ondertussen dat het parlement stemt over een motie om vervroegde verkiezingen te organiseren. Volgens Johnson zijn de brexit-onderhandelingen met de EU in de praktijk afgelopen nu de wet is goedgekeurd, aangezien die hem verplicht “zich over te geven aan de EU”. Daarom moeten er verkiezingen komen op 15 oktober. Johnson ziet die verkiezingen als een soort referendum over wie naar Brussel moet om de brexit verder te onderhandelen: hij of Labour-leider Jeremy Corbyn.

Voorwaarde voor verkiezingen is wel dat een tweederdemeerderheid van de parlementariërs met zo’n vervroegde verkiezingen moet instemmen. En dat ziet Corbyn op dit moment niet zitten: hij benadrukt dat zijn partij enkel akkoord gaat met nieuwe verkiezingen nadat het wetsvoorstel dat een no deal-brexit verhindert, volledig is behandeld en goedgekeurd. Labour vertrouwt Boris Johnson immers niet en zegt dat Johnson een val probeert te spannen: volgens de partij zal de Britse premier de verkiezingen over de brexitdatum van 31 oktober tillen, zodat de no deal-brexit dan al een voldongen feit is.

