LIVE. Brits Lagerhuis wil (voorlopig) geen tweede referendum TT KV

14 maart 2019

15u18

Bron: Belga, The Guardian, Reuters 0 Het Britse Lagerhuis stemt vanavond opnieuw over de brexit. De parlementsleden spreken zich uit over een mogelijk uitstel, maar ook onder meer over een mogelijk tweede brexitreferendum. Veel parlementariërs uitten al hun steun voor een nieuw referendum, maar volgens velen is de tijd daarvoor nog niet aangebroken. Dat voorstel haalde het voorlopig dus niet.

Vandaag verzamelen de parlementsleden al voor de derde keer deze week in Westminster. De regering legt een motie voor uitstel op tafel, waarin ze twee mogelijke pistes naar voren schuift. Eén: als het Lagerhuis het echtscheidingsakkoord voor 20 maart toch nog goedkeurt - na de derde poging die allicht volgende week op de agenda komt - dan zal de Britse regering een "eenmalig" uitstel van de brexitdatum vragen tot 30 juni, wat Londen de tijd moet geven de nodige wetgeving rond te krijgen. Twee: keurt het Huis het akkoord niet goed, dan is er waarschijnlijk langer uitstel nodig en zullen de Britten in mei Europese verkiezingen moeten organiseren.

Op die motie zijn naar goede gewoonte amendementen ingediend, waarvan Speaker John Bercow er vier heeft geselecteerd. Daar zal eerst over worden gestemd.

De stemming begon rond 18 uur onze tijd. Algemeen wordt verwacht dat de originele motie het haalt zonder amendementen en dat de parlementsleden May dus naar Brussel zullen sturen met het mandaat om uitstel te vragen. Dat betekent ook dat er volgende week eerst voor de derde keer gestemd zou moeten worden over haar deal, na de nederlagen van januari en dinsdag.

Eerste amendement: tweede referendum

Het opvallendste is de tekst van Sarah Wollaston, een voormalig Conservatief parlementslid dat is overgestapt naar The Independent Group uit onvrede met de manier waarop de Tories de brexit hebben aangepakt. Zij vraagt naast uitstel ook een tweede referendum over de brexit.

Het is de eerste keer dat het Lagerhuis zich over een tweede referendum mag uitspreken. Oppositiepartij Labour is officieel voorstander van een volksbevraging, maar dat betekent nog niet dat het amendement het effectief haalt. De partijleiding roept de parlementsleden alvast op zich te onthouden, omdat een tweede referendum op dit moment niet aan de orde is. “Het is geen kwestie van principe, wel van timing”, zegt de partijtop. De onthouding van Labour is ook tactisch: als het amendement van Wollaston goedgekeurd werd, dan kwamen twee andere amendementen - waaronder eentje van de partijtop - niet meer aan bod. Ook de People’s Vote Campaign, die alle parlementsleden die voor een tweede referendum ijveren bundelt, is trouwens van die mening.

Het is echter voor de officiële bekendmaking van de stemuitslag al duidelijk dat het voorstel voor een tweede referendum het op dit ogenblik niet haalt. Dat blijkt uit een foto van de zo goed als lege ‘aye-lobby’ van parlementslid Layla Morgan. 85 parlementsleden stemden voor het referendum, 334 zien dat op dit ogenblik niet zitten.

Voting for a #PeoplesVote. Where is the rest of the Labour Party? A few notable exceptions but... pic.twitter.com/pSP9C6wJDW Layla Moran(@ LaylaMoran) link

Tweede amendement: brexitproces overnemen van May

Daarnaast spraken de parlementsleden zich uit over een amendement waarin ze het hele brexitproces naar zich toe kunnen trekken als ze het akkoord van May in een finale derde stemming volgende week niet goedkeuren. Minister David Lidington beloofde het parlement al dat de regering dat zal toelaten in de twee weken na die stemming, maar dan enkel als de Europese Unie een langer uitstel van de brexit toelaat, waardoor de Britten aan de Europese verkiezingen moeten deelnemen.

De uitslag van deze telling was bijzonder nipt: 312 parlementsleden stemden voor, 314 parlementariërs stemden tegen.

Derde amendement: uitstel brexit

Oppositiepartij Labour diende dan weer een amendement in om de brexit uit te stellen, maar dan enkel om het parlement de tijd te geven een totaal ander pad naar brexit te vinden. Jeremy Corbyn wil het akkoord van May definitief van tafel vegen.

Ook dit amendement haalde het niet, zij het eveneens nipt: 318 stemmen tegen, 302 stemmen voor.

Vierde amendement: géén brexitstemmingen meer

Een laatste amendement verbiedt de regering simpelweg om het parlement nog eens over de deal te laten stemmen, omdat dat volgens de parlementaire regels verboden zou zijn. Labour wil dit amendement steunen.

De Britse parlementsleden hebben er al een drukke week op zitten. Dinsdag verwierpen ze nog maar eens het echtscheidingsakkoord dat premier Theresa May eind vorig jaar met de Europese Unie had gesloten. De “juridische garanties” voor de backstop - de noodoplossing om grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden - die May naar eigen zeggen in Brussel had losgeweekt, bleken juridisch toch niet waterdicht. Gisteren verwierpen ze ook het idee van een brexit zonder akkoord, niet alleen op 29 maart maar op eender welke andere datum.

