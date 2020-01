LIVE. Brexit is een feit. “Niet het einde, maar begin van een nieuwe bladzijde in Britse geschiedenis” KVE en IB

31 januari 2020

20u53 10 Het Verenigd Koninkrijk heeft na tientallen jaren lidmaatschap de Europese Unie verlaten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een EU-lidstaat zich afscheidt. Volg alle ontwikkelingen live.

Voorstanders vieren de brexit bij het Britse parlement. In de loop van de dag verzamelden zich daar al mensen. Een uur voor het zover was, sprak de Britse premier Boris Johnson de natie toe. Hij beloofde zijn landgenoten “een nieuw tijdperk van vriendschappelijke samenwerking” met de Europese Unie en noemde de brexit “geen einde, maar een begin van een nieuw hoofdstuk in de Britse geschiedenis”.



lees verder onder de tweet:

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe Boris Johnson(@ BorisJohnson) link

Johnson stelde dat veel mensen “dachten dat dit moment nooit zou komen”, terwijl anderen juist ongerustheid of verdriet voelen. “En is er is een derde groep, waarschijnlijk de grootste, die begon te vrezen dat het politieke getouwtrek nooit zou eindigen", klonk het bij de premier, die zei alle groepen te begrijpen.

Land verenigen

Johnson vertelde het land te willen verenigen en de toekomst in te willen leiden. Hij wil de “herwonnen soevereiniteit” van zijn land gebruiken om de veranderingen te realiseren waar mensen voor hebben gestemd. Hij noemde als voorbeelden onder meer het “controleren van de migratie” en het sluiten van handelsakkoorden.

De premier stelde dat de EU zich, “ondanks al haar kwaliteiten”, de afgelopen halve eeuw heeft ontwikkeld op een manier die niet meer past bij zijn land. “En dat oordeel hebben jullie, het volk, geveld in het stemhokje. Niet een, maar twee keer.”

Op de ambtswoning van de premier in Downing Street wordt ondertussen een digitale klok geprojecteerd die aftelt naar de brexit.

Number 10 now pic.twitter.com/I9oPIYk88m Laura Kuenssberg(@ bbclaurak) link

Feest en verdriet

Buiten het parlement in Londen vieren duizenden Britten het naderende vertrek van hun land uit de EU. Feestelijk uitgedoste mensen zwaaien op Parliament Square met Britse vlaggen.

Een van de grootste pleitbezorgers van de brexit, politicus Nigel Farage, reageerde opgetogen. “Om 23:00 uur (lokale tijd) kunnen we niet meer terug. We worden een onafhankelijk land en ik zou niet blijer kunnen zijn”, jubelde Farage bij Sky News.

“Feest voor de democratie”

Elders in de stad komen pro-Europese Britten samen voor anti-brexit evenementen. ‘Remainer’ Rose vertelde de BBC dat ze de probrexit-bijeenkomst aan het parlement ziet als “feest voor de democratie”. “Ik accepteer dat ik heb verloren”, zegt de vrouw, wier partner wel voor een vertrek uit de EU stemde.

De brexit vindt om 23.00 uur lokale tijd plaats (middernacht in België), ruim 3,5 jaar na het brexitreferendum in 2016. Toen stemden 17,4 miljoen kiezers voor een vertrek uit de EU en 16,1 miljoen om in de EU te blijven.

EU streeft naar goede toekomstige relatie met VK, maar “beste relatie is lidmaatschap”

Eerder op de dag lieten de leiders van de Europese Unie weten dat ze streven naar een goede toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk maar “dat de relatie nooit zo goed kan zijn als een lidmaatschap”. Ook waarschuwden ze het VK voor “splendid isolation", “een uitstekend isolement”.

David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, zei dat geen enkel Europees land in zijn eentje in staat is het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee de Europese landen te maken hebben: veiligheid, milieu, economie, financiën, migratie - welke van deze problemen zou een individueel land alleen kunnen oplossen? Dat is wat Europa zo nuttig maakt.”

“We weten zeer goed dat wanneer de zon morgen opkomt er een nieuw hoofdstuk start voor onze unie van 27 landen”, zei EU-Commissiepresident Ursula von der Leyen, die zei dat de EU de laatste 47 jaar is uitgegroeid tot een economische grootmacht. “Onze ervaring heeft ons geleerd dat kracht niet in een uitstekend isolement ligt, maar in onze unieke unie. Nergens anders ter wereld vindt u 27 landen van samen 440 miljoen mensen die 24 verschillende talen spreken, die op elkaar vertrouwen, samenwerken en samenleven. Dit is niet toevallig zo gegroeid: dit is gegrond in eeuwen van gedeelde geschiedenis en decennia van gedeelde ervaring.”