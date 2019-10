LIVE. Boris Johnson wordt uitgejouwd in Brits parlement terwijl hij brexitdeal verdedigt. Volg het hier KVDS

19 oktober 2019

10u15

Bron: Belga 30 Het Britse Lagerhuis is bijeen om zich te buigen over het nieuwe brexitakkoord van Boris Johnson en de premier ligt stevig onder vuur. Johnsons probeert de parlementsleden te overtuigen, maar is al enkele keren uitgejouwd. De regering heeft geen meerderheid en moet nochtans rekenen op steun van de oppositie. “Now is the time to get this deal done”, klonk het bij Johnson. “Het is deze deal of een no-deal.” Oppositieleider Jeremy Corbyn noemde het akkoord echter “nog slechter dan dat van Theresa May” en maakte duidelijk dat Labour er onder geen beding vóór kan stemmen.

Wat gebeurt er vandaag?

De zitting is om 9.30 uur plaatselijke tijd begonnen (10.30 uur Belgische tijd). Johnson stelde zijn deal voor aan de parlementsleden en oppositieleider Jeremy Corbyn kreeg al de kans om te repliceren. Hij was daarbij niet mals en noemde de overeenkomst “nog slechter dan die van May”. May is overigens aanwezig. Voorzitter John Bercow heeft zijn werk om de leden van het parlement onder controle te houden.





Na het debat - dat anderhalf uur zou duren - volgt normaal gezien de stemming. Johnson heeft 320 stemmen nodig om het te halen en zou volgens de recentste peiling van de Britse openbare omroep (rond 11 uur) op 310 zitten. 302 parlementsleden zouden tégen zijn en 27 zouden nog twijfelen.





Het is echter goed mogelijk dat het debat uitloopt door een hele reeks tussenkomsten en twee amendementen. Als er niet gestemd is voor 14.30 uur, wordt de stemming sowieso uitgesteld tot maandag. (lees hieronder verder)

Een van de twee amendementen komt van Oliver Letwin - één van de ex-Tories die Johnson eigenhandig uit de fractie zette - en wil de stemming over de brexitdeal uitstellen tot alle implementatiewetten door het parlement zijn goedgekeurd. De reden: als die implementatiewetten niet voor de deadline van 31 oktober goedgekeurd zijn, zal het Verenigd Koninkrijk de EU toch verlaten zonder deal.

Als het amendement van Letwin wordt aangenomen en er komt een week uitstel - zoals gevraagd - zal er geen tijd meer zijn om de deal op tijd (voor 31 oktober) klaar te hebben. Johnson zal dan mogelijks alsnog worden gedwongen om tegen zijn wil uitstel te vragen aan de EU.

De Britse en Europese onderhandelaars bereikten donderdag vlak voor de Europese top een nieuw akkoord over de brexit. Het moet ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie op een ordelijke manier kan verlaten, zonder dat er chaos uitbreekt.

Johnsons voorganger Theresa May probeerde tot drie keer toe om een dergelijk akkoord door het parlement te krijgen, maar slaagde daar niet in. Het is erg de vraag of het Johnson wél zal lukken, want hoewel hij de verguisde backstop - het mechanisme dat in het vorige brexitakkoord moest vermijden dat er opnieuw controles zouden komen op de grens tussen Noord-Ierland en de Europese lidstaat Ierland - uit de deal kreeg: een meerderheid heeft hij niet in het Lagerhuis.



Harde brexit

Daar is hij deels zelf verantwoordelijk voor. Nadat een deel van zijn partijgenoten - 21 om precies te zijn - zich tegen de regering keerde en een wetsvoorstel van de oppositie om een harde brexit te vermijden goedkeurde, gooide hij die uit de fractie. Ook bij de oppositie maakte Johnson zich de jongste maanden niet erg populair. Zo besliste hij het parlement vlak voor de brexit vijf weken op te schorten. (lees hieronder verder)

In zijn eigen partij zit Johnson dan weer met een 28-tal 'Spartanen', radicale brexiteers binnen de sowieso al vrij stevige anti-Europese European Research Group van de Tories. Zij waren destijds mee verantwoordelijk voor de crash van Mays deal.



Op het eerste gezicht ziet het er dus niet goed uit. Maar toch is de kans dat Johnson het haalt niet onbestaande. Het Britse parlement telt 650 parlementsleden, van wie er een vijftiental nooit meestemt. In principe moet Johnson dus ongeveer 320 parlementsleden achter zich krijgen.

‘Spartanen’

De 'Spartanen' beslissen zaterdag pas officieel wat ze zullen doen, maar enkele leden lieten al uitschijnen dat het akkoord voor hen toch voldoende is. Wellicht krijgt Johnson ook de meeste van de onafhankelijke Conservatieven mee, het twintigtal partijgenoten dat hij zelf uit de fractie zette. Van een drietal is echter min of meer zeker dat ze tegen Johnson zullen stemmen.

Johnson heeft dan nog minstens een deel van de oppositie nodig. De Noord-Ierse unionisten van DUP, de gedoogpartner van Mays en Johnsons regeringen, hebben al duidelijk aangegeven tegen de deal gekant te zijn. Zij tellen tien verkozenen. Op hen zal hij niet kunnen rekenen. (lees hieronder verder)

Johnsons laatste hoop ligt dan ook bij aartsvijand Labour. Leider Jeremy Corbyn roept zijn partijgenoten op om tégen het akkoord te stemmen en in plaats daarvan samen met de rest van de oppositie een tweede referendum over de deal los te proberen krijgen, maar wellicht is er toch zeker een vijftal Labour-parlementsleden dat liever vóór het akkoord wil stemmen. Het gaat dan vooral om politici uit kieskringen die tijdens het referendum in 2016 'leave' hebben gestemd, en niet de schuld van hun kiezers willen krijgen als de brexit dan toch niet doorgaat op 31 oktober.

Twijfelaars

Volgens de meeste Britse media komt Johnson nu aan 315 tot 318 ja's, niet zo gek ver van de 320 die hij nodig heeft. De premier zette vrijdagmiddag alvast alles op alles om twijfelaars nog over de streep te trekken.

Het is voor het Lagerhuis de eerste zaterdagzitting sinds de Falklandoorlogen in 1982. Of het uiteindelijk tot de cruciale stemming komt zaterdag, is echter nog lang niet zeker. De oppositie broedt samen met Oliver Letwin - één van de ex-Tories die Johnson eigenhandig uit de fractie zette - op een plan om de stemming met een week uit te stellen door het indienen van een amendement.

Uitstel

Als het zogenaamde Letwin-amendement wordt behandeld, kunnen parlementsleden er in principe voor zorgen dat de brexitdeal pas wordt voorgelegd nadat die in een wet is gegoten. Dat zorgt er dan automatisch voor dat Johnson alsnog uitstel van de brexit moet vragen: een eerder goedgekeurde ‘bill’ verplicht hem daar immers toe als het Britse parlement voor 19 oktober geen deal heeft goedgekeurd.

Het hele plan is tekenend voor de mate van wantrouwen in de Britse politiek: tegenstanders vrezen dat Johnson en zijn regering alsnog een ‘no-deal’ kunnen forceren, als er bijvoorbeeld iets zou mislopen met de wetgeving die na het brexitakkoord door het parlement moet worden geloodst.

