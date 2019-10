LIVE. Boris Johnson waarschuwt Lagerhuis: “Geen brexitwet én verkiezingen als tijdschema wordt verworpen” SPS

22 oktober 2019

15u14

Bron: ANP 1 Als het Britse Lagerhuis niet instemt met het tijdschema van drie dagen om de brexitwetgeving goed te keuren, zal de regering de hele wetgeving intrekken. Verkiezingen moeten dan een oplossing bieden voor de politieke impasse waar het Verenigd Koninkrijk zich in bevindt. Dat zei de Britse premier Boris Johnson voorafgaand aan twee cruciale stemmingen.

Johnson opende het debat voordat parlementariërs over zijn deal gaan stemmen en waarschuwde het Lagerhuis: “Ik zal hier in geen geval nog maanden mee doorgaan”. Johnson: “Als het parlement weigert de brexit goed te keuren en in plaats daarvan zijn weg gaat en besluit om alles uit te stellen tot januari of mogelijk langer.....moet ik met grote spijt zeggen dat de wet moet worden ingetrokken en we verder gaan naar een algemene verkiezing.”

Om verkiezingen mogelijk te maken moet daar een tweederdemeerderheid van de parlementariërs mee instemmen. De vorige twee keer dat daarover werd gestemd, werd dat bij lange na niet gehaald. Oppositiepartijen willen pas verkiezingen als de EU uitstel heeft verleend aan de brexit.

Duidelijk pad

Johnson maakte zich vooraf sterk om de wetgeving, de Withdrawal Agreement Bill, door het parlement te krijgen om zijn deadline om de EU eind oktober te verlaten, te halen.



Maar parlementariërs van de oppositie vrezen dat ze niet genoeg tijd krijgen om over de wet een beslissing te nemen, die de grootste verschuiving in het Britse beleid in meer dan veertig jaar impliceert. Meerdere oppositieleden overwegen daarom tegen het strakke tijdschema van de regering te stemmen.



"Als de motie voor het tijdschema wordt aangenomen, hebben we een duidelijk pad om de EU te verlaten met een deal op 31 oktober. Als de motie niet wordt aangenomen, kunnen we niet garanderen dat er een goedgekeurde deal voor 31 oktober is. En er is geen garantie dat de EU nog uitstel verleent", aldus Johnson.