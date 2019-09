LIVE. Boris Johnson is meerderheid kwijt in Lagerhuis: partijgenoot stapt over tijdens toespraak AW

03 september 2019

17u02

Bron: Belga, ANP 10 Premier Boris Johnson is zijn meerderheid in het Lagerhuis kwijtgeraakt nadat het conservatieve parlementslid Philip Lee is overgestapt naar de Liberal Democrats. Lee liep tijdens een toespraak van Johnson in het parlement over naar de oppositiebanken, aan de andere kant van de zaal.

Het Conservatieve parlementslid was niet tevreden met het nieuwe brexit-beleid van de nieuwe premier waarna hij zich aansloot bij de Liberaal-Democraten. “De conservatieve regering zoekt te hard naar een beschadigende brexit”, stelt Lee in een verklaring over zijn overstappen. “Levens en de leefbaarheid van het land worden onnodig op het spel gezet en het is gevaarlijk voor de integriteit van het Verenigd Koninkrijk.”

De regering-Johnson, die al op de gedoogsteun van de Noord-Ierse unionisten van de DUP moest rekenen en een meerderheid van één zetel had in het Lagerhuis, is zo haar ‘working majority’ kwijt.

As Johnson talked Tory MP Philip Lee stood up and walked across the floor of the Commons and sat down with the Lib Dems (top right). pic.twitter.com/cRLh6FRejT Ian Dunt(@ IanDunt) link

Maar, wat er ook gebeurt: de Britten verlaten de Europese Unie op 31 oktober, aldus premier Johnson in het Lagerhuis. “Genoeg is genoeg. Ons land is het beu en wil geen verdere vertraging. Het wetsvoorstel van de ‘rebellen’ zorgt er volgens Johnson voor dat er geen enkele onderhandelingsruimte meer is met de EU.

Het is precies de brexit-politiek van de Tories die Lee motiveerde om de partij te verlaten, schrijft hij in een brief aan Johnson. “Het hele brexit-proces heeft deze ooit grote partij veranderd in iets wat op een enggeestige factie is gaan lijken, waarin iemands ‘conservatisme’ afgemeten wordt aan de roekeloosheid waarmee hij de Europese Unie wil verlaten.” Nog meer betreurenswaardig, aldus Lee, is dat de Conservatieve Partij “besmet is geraakt met de tweelingziektes populisme en Engels nationalisme”.

Bij de Lib-Dems van de nieuwe partijleider Jo Swinson voelt Lee zich naar eigen zeggen het meeste thuis. Hij vindt het de partij die het beste geplaatst is om een einde te maken aan de verdeeldheid in de Britse politiek.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR Dr Phillip Lee MP(@ DrPhillipLeeMP) link

Motie tegen no-deal brexit

De overstap van Lee maakt de manoeuvreerruimte van Johnson nog beperkter. Hij stond al aan het hoofd van een minderheidsregering, die dankzij de gedoogsteun van de DUP een ‘meerderheid’ van één zetel had. Op een cruciaal ogenblik in de Britse politieke geschiedenis is Johnson nu dus ook die meerderheid kwijt.

Met zijn overstap hopen Lee en tal van andere parlementariërs te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de EU eind volgende maand (31 oktober) zonder een akkoord verlaat. Het lijkt nu heel waarschijnlijk dat de motie tegen een no-deal brexit aangenomen zal worden. Daarover wordt vermoedelijk vanavond omstreeks 11 uur Belgische tijd gestemd.

Bekijk hier de brexitsaga voor u uitgelegd in 120 seconden: