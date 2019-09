LIVE. Boris Johnson is meerderheid kwijt in Lagerhuis: partijgenoot loopt over tijdens toespraak AW KV

Bron: Belga, ANP, Reuters, The Guardian 12 Premier Boris Johnson is zijn meerderheid in het Lagerhuis kwijtgeraakt nadat het conservatieve parlementslid Philip Lee is overgestapt naar de Liberal Democrats. Lee liep tijdens een toespraak van Johnson in het parlement over naar de oppositiebanken, aan de andere kant van de zaal.

Het Conservatieve parlementslid was niet tevreden met het nieuwe brexit-beleid van de nieuwe premier waarna hij zich aansloot bij de Liberaal-Democraten. “De conservatieve regering zoekt te hard naar een beschadigende brexit”, stelt Lee in een verklaring over zijn overstappen. “Levens en de leefbaarheid van het land worden onnodig op het spel gezet en het is gevaarlijk voor de integriteit van het Verenigd Koninkrijk.”

De regering-Johnson, die al op de gedoogsteun van de Noord-Ierse unionisten van de DUP moest rekenen en een meerderheid van één zetel had in het Lagerhuis, is zo haar ‘working majority’ kwijt. “Dit is een regering zonder mandaat, zonder fatsoen en vanaf vandaag ook zonder meerderheid”, aldus Labourleider Jeremy Corbyn.

Het is precies de brexit-politiek van de Tories die Lee motiveerde om de partij te verlaten, schrijft hij in een brief aan Johnson. “Het hele brexit-proces heeft deze ooit grote partij veranderd in iets wat op een enggeestige factie is gaan lijken, waarin iemands ‘conservatisme’ afgemeten wordt aan de roekeloosheid waarmee hij de Europese Unie wil verlaten.” Nog meer betreurenswaardig, aldus Lee, is dat de Conservatieve Partij “besmet is geraakt met de tweelingziektes populisme en Engels nationalisme”.

Bij de Lib-Dems van de nieuwe partijleider Jo Swinson voelt Lee zich naar eigen zeggen het meeste thuis. Hij vindt het de partij die het beste geplaatst is om een einde te maken aan de verdeeldheid in de Britse politiek.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR Dr Phillip Lee MP(@ DrPhillipLeeMP) link

Motie tegen no-deal brexit

De overstap van Lee maakt de manoeuvreerruimte van Johnson nog beperkter. Hij stond al aan het hoofd van een minderheidsregering, die dankzij de gedoogsteun van de DUP een ‘meerderheid’ van één zetel had. Op een cruciaal ogenblik in de Britse politieke geschiedenis is Johnson nu dus ook die meerderheid kwijt.

Met zijn overstap hopen Lee en tal van andere parlementariërs te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de EU eind volgende maand (31 oktober) zonder een akkoord verlaat. Het lijkt nu heel waarschijnlijk dat de motie tegen een no-deal brexit aangenomen zal worden. Daarover wordt vermoedelijk vanavond omstreeks 11 uur Belgische tijd gestemd.

Zo’n no-deal brexit zonder pardon uitsluiten, komt volgens de premier neer op het ‘hijsen van de witte vlag’. Als het Lagerhuis het wetsvoorstel van de oppositie aanneemt, moet Groot-Brittannië voor alle eisen van de EU buigen, waarschuwde Boris Johnson. Volgens Johnson is er dan ook de meeste kans op een brexit-akkoord als de parlementsleden vanavond vóór de huidige regering stemmen.

Verkiezingen

Ook zei de premier dat hij niet zit te wachten op nieuwe verkiezingen, maar wil hij vooral inzetten op het sluiten van een deal met de EU. Maar mocht de motie worden aangenomen, dan houdt Johnson zich aan de wet en ondergaat hij de gevolgen. Dat zei hij in het parlement. Johnson denkt echter dat een nieuw uitstel van de brexit de onderhandelingspositie van Groot-Brittannië enorm verzwakt.

Als vandaag de motie tegen de no deal-brexit wordt gestemd, dan moet het Britse volk beslissen wie er tijdens een verkiezing met de EU gaat onderhandelen, zegt Johnsons woordvoerder. “De eerste minister was erg duidelijk... Als de parlementsleden vandaag zouden beslissen om de onderhandelingspositie van het VK onderuit te halen om de macht aan de oppositie te geven, dan is de volgende stap voor de premier iets dat hij niet wil... een verkiezing”, aldus de zegsman. Johnson zou dan verkiezingen willen houden op 14 oktober. “Dan kan het Britse volk beslissen wie er naar Brussel gaat om die beslissing te nemen.”

Straf voor wie tegenstemt

Conservatieven die vandaag tegen de overheid zouden stemmen of zich zouden onthouden, zullen uit de parlementaire groep van de partij gezet worden, beklemtoonde Johnson vandaag. Dat geldt niet alleen voor degenen die geen brexit willen, maar ook voor degenen voor wie het brexitakkoord nog steeds onaanvaardbaar zou zijn als de backstop eruit wordt gehaald.

Alternatieven voor backstop

Wat er ook gebeurt: de Britten verlaten de Europese Unie op 31 oktober, aldus premier Johnson in het Lagerhuis. Zonder een brexit op 31 oktober zal het geloof in de democratie volgens Johnson verloren gaan: “Genoeg is genoeg”.

Om verdere vertraging te voorkomen, zal de Britse premier op maandag 9 september overigens nog een bezoek brengen aan zijn Ierse collega Leo Varadkar. Johnson heeft vooral problemen met de ‘backstop’, de clausule die moet vermijden dat er ooit een harde grens komt tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek. De Ieren zijn er als de dood voor dat nieuwe grenscontroles de handel met het Verenigd Koninkrijk in gevaar zullen brengen of, erger nog, de broze vrede op het eiland zullen ondermijnen.

Johnson kan niet leven met de noodoplossing die in het kader van Theresa Mays brexit-akkoord uitgewerkt werd. Dat bij gebrek aan een alternatief het hele Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU zou blijven, vindt de Britse premier “ondemocratisch”. De Britten zullen dan namelijk niet over hun eigen handelsbeleid kunnen beslissen.

Tijdens zijn bezoek aan Dublin zal Johnson met Leo Varadkar van gedachten wisselen over de grenskwestie, zei hij in het Lagerhuis. Het wordt vooral uitkijken of hij alternatieven zal presenteren voor de ‘backstop’, want tot frustratie van velen heeft hij dat ondanks zijn kritiek nog niet gedaan.

