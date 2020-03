LIVE. Biden wint nu ook Texas en toont zich de koning van Super Tuesday, maar Sanders denkt nog niet aan opgeven

03 maart 2020

De Democratische kandidaat Joe Biden heeft op Super Tuesday een stevige opsteker in de race naar de nominatie van zijn partij behaald. Biden haalt voorlopig negen staten binnen en doet het veel beter dan verwacht: niet alleen gaan de zuidelijke staten vlot naar hem, hij wint ook Minnesota en Massachusetts in het noorden, en de grote staat Texas. Zijn grootste tegenstander Bernie Sanders ligt voorlopig op kop in vier staten, met Californië als belangrijkste prijsbeest. Sanders toonde zich strijdvaardig tegenover zijn aanhangers: opgeven staat voorlopig niet in zijn agenda. De andere twee grote overblijvende kandidaten, Michael Bloomberg en Elizabeth Warren, ontgoochelen.