LIVE. Bestuurder (29) rijdt opzettelijk in op toeschouwers bij Duitse carnavalsoptocht: minstens 10 zwaargewonden en 20 lichtgewonden, onder wie kleine kinderen TT MDG

24 februari 2020

15u33

Bron: Reuters, Hessenschau, ARD 233 In het Duitse Volkmarsen, in de deelstaat Hessen, is een auto ingereden op toeschouwers tijdens een carnavalsoptocht. Dat melden lokale media. Er zouden minstens tien zwaargewonden en twintig lichtgewonden zijn, onder wie kleine kinderen. De bestuurder (29) die door een wegversperring reed, is opgepakt, de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De man reed opzettelijk in op de carnavalsoptocht maar politie meldt dat het niet om een aanslag gaat.

Dit artikel wordt continu bijgewerkt met de meest recente informatie

Een zware Mercedes stationwagen reed iets voor 15 uur in op de menigte die op dat moment naar de zogenaamde Rosenmontag-stoet aan het kijken was in Volkmarsen, in het midden van Duitsland en op een veertigtal kilometer van de stad Kassel. Verschillende slachtoffers, onder hen ook kleine kinderen, kwamen onder de auto terecht en bleven roerloos op straat liggen.

De auto kwam na ongeveer 30 meter tot stilstand en de bestuurder is opgepakt. Hij wordt door ooggetuigen tussen de 20 en 30 jaar oud geschat.

Duitse media melden dat hij opzettelijk door de afsluiting reed die geplaatst werd door de politie om de omgeving waar de parade plaatsvond af te schermen. Ook zou hij nog extra gas hebben gegeven toen hij op de menigte inreed.

Versterking van andere hulpdiensten

Verschillende ambulances waren wegens de optocht al aanwezig, meteen kregen ze versterking van andere hulpdiensten uit de ruime omgeving. Ook een reddingshelikopter is ingezet.

De krant Bild spreekt van ongeveer tien zwaargewonden en circa twintig lichtgewonden. Over de toestand van de slachtoffers is op dit moment nog niet meer bekend. Wel bevestigt een politiewoordvoerder van de regio Kassel dat er geen doden vielen.

Opzettelijk ingereden op carnavalsoptocht maar geen aanslag

Politie meldt dat de 29-jarige bestuurder met opzet inreed op de carnavalsoptocht maar dat het niet om een aanslag gaat.

Ondertussen roept de politie via sociale media op om niet te speculeren over het incident en er geen beelden van te verspreiden. “We weten dat de wens naar uitgebreide informatie groot is”, klinkt het op Twitter. “Er wordt een informatieportaal opgericht.”

Alle carnavalsoptochten in Hessen zijn als voorzorgsmaatregel afgelast

In Hessen vond vorige week vlakbij Frankfurt ook een racistische aanslag plaats. De dader schoot toen in Hanau, op 200 kilometer van Volkmarsen, tien mensen dood voor hij zelfmoord pleegde.

Laut Polizei wurde der Fahrer festgenommen. #volkmarsen pic.twitter.com/OfnoBDKfN5 hessenschau(@ hessenschau) link

In #Volkmarsen ist offenbar ein Auto in die Zuschauermenge eines Rosenmontagsumzuges gefahren. Es soll mindestens zehn Verletzte geben. Weitere Informationen in Kürze. hessenschau(@ hessenschau) link