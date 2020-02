LIVE. Bestuurder (29) rijdt opzettelijk in op toeschouwers bij Duitse carnavalsoptocht: dertig gewonden, onder wie kleine kinderen TT MDG ADN

24 februari 2020

15u33

Bron: Reuters, Hessenschau, ARD, ANP 233 In het Duitse Volkmarsen, in de deelstaat Hessen, is een auto ingereden op toeschouwers tijdens een carnavalsoptocht. Volgens de politie raakten daarbij dertig mensen gewond, van wie zeven er slecht aan toe zijn. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De bestuurder (29), die opzettelijk op de carnavalsstoet inreed, is opgepakt.

Dit artikel wordt continu bijgewerkt met de meest recente informatie



Een zware Mercedes reed iets voor 15 uur in op de menigte die op dat moment naar de zogenaamde Rosenmontag-stoet aan het kijken was in Volkmarsen, in het midden van Duitsland en op een veertigtal kilometer van de stad Kassel. Verschillende slachtoffers, onder hen ook kleine kinderen, kwamen onder de auto terecht en bleven roerloos op straat liggen.

Opzettelijk

De auto kwam na ongeveer 30 meter tot stilstand. De bestuurder - een 29-jarige man die volgens het Duitse persbureau dpa de Duitse nationaliteit heeft - is opgepakt. Duitse media melden op gezag van de politie dat hij opzettelijk door de wegversperring reed die vooraf door de politie was neergezet om de omgeving waar de parade plaatsvond, af te schermen. Ook zou hij nog extra gas hebben gegeven toen hij op de menigte inreed.

Zwaargewonden

In totaal zijn dertig mensen gewond geraakt, zo bericht de regionale omroep Hessischer Rundfunk op basis van informatie van de politie. Van de dertig gewonden zijn er zeven zwaargewond. Ze werden met ziekenwagens en helikopters overgebracht naar verscheidene ziekenhuizen. Er zijn volgens lokale media ook kleine kinderen onder de slachtoffers. Een politiewoordvoerder van de regio Kassel bevestigt dat er geen doden vielen.

Verschillende ambulances waren wegens de optocht al aanwezig, meteen kregen ze versterking van andere hulpdiensten uit de ruime omgeving. Ook een reddingshelikopter werd ingezet.

Aanslag?

De automobilist reed met opzet in op de stoet, maar over zijn motieven is nog niets bekend. Terwijl volgens Bild de politie van een aanslag uitgaat, melden andere Duitse media het omgekeerde. De man is aangehouden, maar kan volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Hessen nog niet verhoord worden. Het zou gaan om een man die afkomstig is uit de streek.

Ondertussen roept de politie via sociale media op om niet te speculeren over het incident en er geen beelden van te verspreiden. “We weten dat de wens naar uitgebreide informatie groot is”, klinkt het op Twitter. “Er wordt een informatieportaal opgericht.”

In heel Hessen zijn vandaag de carnavalsoptochten uit voorzorg afgelast, besliste het hoofdbureau van de politie in Frankfurt. Om hoeveel stoeten het in totaal gaat, is niet bekend.

In de deelstaat vond vorige week vlakbij Frankfurt nog een racistische aanslag plaats. De dader schoot toen in Hanau, op 200 kilometer van Volkmarsen, tien mensen dood voor hij zelfmoord pleegde.