LIVE. Bestelwagen rijdt in op tiental voetgangers in Toronto en vlucht weg rvl avh

23 april 2018

19u58 440 Een witte bestelwagen is in het Canadese Toronto ingereden op verschillende voetgangers. Dat meldt de lokale politie. Op de eerst beelden van de plaats van het incident is te zien hoe verschillende slachtoffers op de grond liggen. Volgens lokale media zijn er minstens 9 dodelijke slachtoffers te betreuren. De bestelwagen is na de aanrijding weggevlucht, maar werd later teruggevonden. De bestuurder werd daarbij opgepakt. Over zijn motief is voorlopig niets bekend.

De aanrijding gebeurde op het kruispunt van Yonge Street en Finch Avenue omstreeks 13u30 lokale tijd. Volgens de lokale politie reed de witte bestelwagen acht tot tien mensen aan en vluchtte de wagen daarna weg. Over het lot van de aangereden voetgangers is voorlopig nog niets geweten. Getuigen beschrijven bij Canadese media hoe "hij slalomde om opzettelijk mensen te raken".

De politie kan nog geen duidelijkheid geven over het precieze aantal mensen dat getroffen werd. Ook over de aard van hun verwondingen wordt nog niets meegedeeld. Lokale media hebben het intussen wel over "minstens 9 doden". Ralph Goodale, de Canadese minister van Openbare Veiligheid, heeft in een persconferentie laten weten dat de openbare veiligheid in Canada niet in gevaar is. Hij kan nog geen uitsluitsel geven over het aantal doden en gewonden.

De bestuurder van de bestelwagen sloeg meteen na de massale aanrijding op de vlucht, maar kon even later gelokaliseerd en opgepakt worden. Dat gebeurde op Poyntz Avenue. Volgens het lokale CTV News riep de verdachte naar de agenten dat hij een wapen bij zich had, waarna agenten hem toch konden overmeesteren zonder een schot te lossen. Over het motief van de verdachte is voorlopig geen duidelijkheid. Meer informatie over zijn identiteit is evenmin bekend.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft al kort gereageerd: "Onze gedachten gaan uit naar de mensen die ongewild betrokken zijn bij dit incident", aldus Trudeau. "We zullen de Canadese bevolking de komende uren op de hoogte houden over wat er is gebeurd."

Volg alle updates hier op de voet: