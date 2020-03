LIVE. Besmette baby overleden in VS, Trump plaatst New York niet in quarantaine

De afgelopen 24 uur werden in ons land 64 nieuwe overlijdens geregistreerd. 3.717 coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, 789 op de afdeling intensieve zorg. De Belgische maatregelen tegen Covid-19 worden niet verstrengd, maar wel verlengd tot en met 19 april . Wereldwijd raakten meer dan 600.000 mensen besmet. Het virus eiste al 28.000 levens, waarvan 20.000 in Europa. Spanje vestigde een triest dagrecord : op 24 uur tijd overleden 832 mensen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.