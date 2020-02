LIVE. Bernie Sanders aan kop bij Democratische voorverkiezingen New Hampshire RL

12 februari 2020

01u49

Bron: CNN 0 De Democratische partij hield dinsdag in New Hampshire verkiezingen om haar presidentskandidaat te kiezen. Hoewel de meeste stemlokalen inmiddels gesloten zijn, sluiten de laatste stembussen pas woensdag om 02u Belgische tijd .

Na telling van 14 procent van de stemmen gaat Bernie Sanders aan kop met 28,3 procent van de uitgebrachte stemmen. Pete Buttigieg volgt met 22,3 procent en Amy Klobuchar behaalde voorlopig 20,4 procent van de stemmen.

Aan de Democratische voorverkiezingen in New Hampshire mogen alle kiezers die niet als Republikeinse stemmer geregistreerd staan, meedoen. Ook de zogenaamde ‘onafhankelijke stemmers’ kunnen dus invloed op het resultaat uitoefenen.

New Hampshire is de tweede staat in de VS waar de voorverkiezingen worden gehouden, nadat vorige week Iowa het spits afbeet. Daar wist Pete Buttigieg nipt de verkiezingen te winnen, voor rivaal Bernie Sanders - die wel de popular vote won.

Grote verliezer was Joe Biden, die op de vierde plaats eindigde. De voorverkiezingen in Iowa verliepen chaotisch door problemen met de app die de resultaten moesten verwerken, daarom waren pas een dag later alle stemmen geteld.