LIVE. Belgische scholen gaan gewoon terug open na krokusvakantie, Duitsland wil bezoekers carnaval in quarantaine Veertien doden in Italië IB JV

27 februari 2020

02u12

Bron: Reuters, The Guardian, ANP, Belga, RTR 118 Voor het eerst zijn er meer nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus gemeld buiten China dan in China zelf. Na de uitbraak in Italië vreest Duitsland dat het ook aan het begin van een epidemie staat. Het land wil honderden bezoekers van een carnavalsfeest in quarantaine plaatsen. In Denemarken is een eerste geval van het coronavirus opgedoken. Japan sluit een maand zijn lagere en middelbare scholen terwijl in België alle scholen terug openen na de vakantie. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

