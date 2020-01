LIVE. Belgen in door coronavirus getroffen regio worden morgennacht gerepatrieerd HLA

30 januari 2020

14u50

Bron: Belga, ANP, AD.nl, Reuters 8 Het aantal personen besmet met het coronavirus is intussen opgelopen tot ruim achtduizend. Dat meldt viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven. Daarmee komt het coronavirus dicht in de buurt van de SARS-epidemie, zo’n achttien jaar geleden. Toen raakten wereldwijd 8.360 mensen besmet. Het dodental is gestegen naar 170. In België werden al verschillende stalen onderzocht, maar nog niemand bleek besmet. Verschillende landen hebben intussen evacuatievluchten gepland om hun landgenoten op te halen in de getroffen regio’s in China. Belgen in de provincie Hubei worden in de nacht van vrijdag op zaterdag (Europese tijd) gerepatrieerd.

• Het merendeel van de besmettingen gebeuren in China. Daar vielen ook alle 170 dodelijke slachtoffers. Het gaat voornamelijk om oudere mensen of personen met een zwakkere gezondheid.

• Buiten China hebben alvast 17 landen te maken met besmettingen. Een zieke man in Duitsland was begin deze week de eerste persoon op Europese bodem die besmet raakte zonder zelf naar China te reizen. In Finland is een eerste corona-zieke opgedoken en in Frankrijk is intussen een vijfde besmetting vastgesteld.

• In ons land is nog niemand besmet. Er werden wel al 15 stalen onderzocht, maar die testten negatief op het 2019-nCoV-virus. Buitenlandse Zaken raadt intussen alle niet-essentiële reizen naar China af.

• Er is nog geen remedie voor het nieuwe coronavirus. Onderzoekers in Hongkong lieten weten dat ze een vaccin hebben ontwikkeld, maar meer tijd nodig hebben om het te testen.