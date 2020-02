LIVE. Belangrijke doorbraak in onderzoek naar coronavirus, twaalf Belgen vanuit Wuhan geland in Frankrijk IB ADN

02 februari 2020

01u03

Bron: Reuters, Belga, ANP 236 Het dodental door de uitbraak van het coronavirus is wereldwijd opgelopen naar bijna 305. Voor het eerst is er ook een dodelijk slachtoffer buiten China gevallen: een 44-jarige Chinese man bezweek op de Filipijnen aan zijn infectie. Inmiddels zouden verspreid over heel China zo’n 14.300 mensen zijn besmet met het virus. Ongeveer 500 van de besmette mensen in het land verkeren in levensgevaar. Een vliegtuig met Belgen en andere Europeanen is intussen geland in Frankrijk. Volg hier de laatste ontwikkelingen op de voet.

• De Chinese Nationale Gezondheidscommissie kondigde in haar dagelijkse update aan dat 45 mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden aan een coronavirusinfectie, waardoor het dodental op 304 komt voor heel China. Alle nieuwe sterfgevallen, op tien na, zijn geregistreerd in Hubei, de provincie in centraal China waar de epidemie in december begon. Het aantal infecties in China is toegenomen tot 14.300, aldus de commissie.

• Buiten China is een eerste dode gevallen. Het gaat om een 44-jarige Chinese man die sinds 25 januari op de Filipijnen voor het coronavirus werd behandeld en zaterdag aan zijn infectie overleed. De man is de partner van het eerste geval van het virus in de Filipijnen, een 38-jarige Chinese vrouw. Het echtpaar komt uit Wuhan.



• In ons land werden al verschillende stalen onderzocht, maar nog niemand bleek besmet. Verschillende landen hebben intussen evacuatievluchten gepland om hun landgenoten op te halen in de getroffen regio’s in China.

• De Belgen in de provincie Hubei worden deze nacht (Europese tijd) gerepatrieerd en zijn onderweg naar Melsbroek. Ze worden na aankomst in quarantaine geplaatst in het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek. Hoelang ze daar moeten blijven, is nog onduidelijk, maar normaal gezien is de quarantaineduur 14 dagen.

